Сколько стоят квартиры в Киеве и в каком районе самые дешевые

Цены на недвижимость в Киеве на первичном рынке продолжают расти - стоимость однокомнатных квартир за последние полгода повысилась на 4%, при этом на вторичном рынке упали на 5%.

РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН рассказывает, как изменились цены на недвижимость в Киеве за последний месяц и сколько стоят сейчас квартиры в разных районах столицы.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Цены на 1-комнатные квартиры в столице на вторичном рынке стартуют от 38 тыс. долларов и доходят до 110 тыс. долларов, на 2-комнатные - от 55 тыс. долларов до 180 тыс. долларов. Стоимость зависит от площади жилья, наличия ремонта и месторасположения.

Самые дорогие квартиры в районах:

Печерский: 1-комнатные - 110 тыс. долларов, 2-комнатные - 180 тыс. долларов

Шевченковский: 1-комнатные - 80 тыс. долларов, 2-комнатные - 100 тыс. долларов

Голосеевский: 1-комнатные - 72, 5 тыс. долларов, 2-комнатные - 110 тыс. долларов

Самые дешевые квартиры в районах:

Оболонский: 1-комнатные - 52 тыс. долларов, 2-комнатные - 65 тыс. долларов

Святошинский: 1-комнатные - 46 тыс. долларов, 2-комнатные - 60 тыс. долларов

Деснянский: 1-комнатные - 41,7 тыс. долларов, 2-комнатные - 55 тыс. долларов

Согласно статистике ЛУН, цены в течение июля на вторичном рынке в среднем выросли на 1 тыс. долларов на 1-комнатные квартиры и почти на 8 тыс. долларов на 2-комнатные квартиры.

Статистика ЛУН по состоянию на начало августа (скриншот)

Сколько стоят квартиры на первичном рынке

Цены на первичном рынке от застройщика стартуют от 40 тыс. грн. за 1 м кв. и доходят до 106 тыс. грн. за 1 м кв. Средняя цена по Киеву составляет 51 800 грн за 1 м кв, что на 1500 грн дороже, чем в июне. Самые дешевые квартиры в Деснянском районе, самые дорогие - в Печерском.

Добавим, что сейчас в столице в продаже 346 очередей в ЖК, еще 186 очередей строят.

Статистика цен на первичном рынке (скриншот ЛУН)