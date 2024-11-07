Житло в розстрочку. Які умови купівлі квартири в Україні та чи можуть відмовити

Купівля у розстрочку житла безпосередньо від забудовників є одним із популярних в Україні варіантів придбати оселю.

Як оформити розстрочку

Передусім вам потрібно обрати забудовника - компанію з хорошою репутацією. Важливо звертати увагу на відгуки та уважно ставитися до процесу вибору.

Після обрання компанії, ви можете дізнатися усі деталі стосовно вашого житла, а також умов майбутнього договору.

Потрібно звернути увагу на те, що саме менеджер компанії забудовника має розповісти клієнтам про:

порядок сплати розстрочки,

готовність або неготовність житла (у такому випадку представити заплановані терміни),

вартість квадратних метрів,

порядок переходу у безпосередньо власність покупця.

Перед підписанням договору необхідно уважно його прочитати, звертати увагу на всі пункти, особливо ті, що стосуються графіка виплат та фінансових зобов'язань.

Після підписання договору відбувається сплата першого внеску, а потім інших виплат, згідно із графіком.

Які документи потрібні

Для оформлення розстрочки на житло в Україні зазвичай потрібні такі документи:

Паспорт громадянина України для підтвердження особи. Ідентифікаційний код (ІПН) для ідентифікації платника податків. Довідка про доходи (у разі, якщо забудовник або банк вимагає підтвердження платоспроможності). Підтвердження початкового внеску. Заява та угода про розстрочку.

Як відбувається процес сплати

Зазвичай розстрочка передбачає сплату першого внеску в розмірі 20-30% від вартості житла, а решту суми покупець виплачує частинами за фіксованим графіком, найчастіше протягом 2-3 років. Виплати також відбуваються найчастіше до завершення будівництва.

Окрім цього, забудовник може запропонувати безвідсотковий період оплати на короткий термін.

Залежно від умов забудовника, можна отримати знижки або акційні пропозиції, що є вигідним для тих, хто бажає швидше стати власником житла.

Також деякі забудовники пропонують інструменти для моніторингу виплат через спеціальні мобільні додатки, що робить процес ще зручнішим.

Кому можуть відмовити у розстрочці

Однак є ситуації, коли забудовники або банки можуть відмовити через кілька основних причин, пов'язаних із фінансовим ризиком та кредитною історією заявника:

Недостатня платоспроможність.

Забудовники зазвичай перевіряють фінансові можливості покупця, навіть якщо розстрочка не є кредитом у класичному сенсі. Особливо це стосується програм із відтермінуванням на кілька років, оскільки важливо, щоб заявник мав стабільний дохід для регулярного внесення платежів.

Негативна кредитна історія.

Хоча розстрочка напряму не є банківським кредитом, забудовники можуть звертати увагу на кредитну історію. Заявникам із борговими зобов'язаннями або негативною історією можуть відмовити, побоюючись потенційних прострочень.

Відсутність підтвердження доходів.

У деяких випадках забудовники все ж можуть запросити підтвердження доходів, наприклад, у вигляді довідок із місця роботи або податкових виписок, щоб упевнитися в платоспроможності клієнта.

Проблеми з документами.

Для оформлення розстрочки покупцеві потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код і часто довідку про доходи. Відсутність будь-якого з цих документів або подання фальшивих може призвести до відмови.

Плюси та мінуси придбання житла у розстрочку

Серед головних переваг такого варіанту придбання оселі є:

Простота оформлення, оскільки найчастіше не потрібно взаємодіяти з банком чи подавати велику кількість документів.

Можливість безвідсоткового періоду.

Гнучкі умови, оскільки є можливість домовитись про зручний графік платежів безпосередньо із забудовником.

Однак у розстрочки є свої мінуси:

Ризик припинення будівництва (це найчастіше залежить від забудовника).

Можливі зміни умов за кредитом від забудовника.

Під час підготовки матеріалу використали державні будівельні норми України, дані порталу dim.ria, а також інформацію ОТП Банку, Райффайзен Банку та Мінфіну.