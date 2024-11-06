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Розмір першого внеску за програмою "єОселя" для молоді зменшили: скільки потрібно платити

Україна, Київ, Середа 06 листопада 2024 15:34
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Розмір першого внеску за програмою "єОселя" для молоді зменшили: скільки потрібно платити Фото: Іпотечне кредитування (колаж - РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні знизили суму першого внеску для молоді за програмою іпотечного кредитування "єОселя". Відтепер, щоб купити житло потрібно сплатити перший внесок у розмірі 10% від його загальної вартості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням "Дію".

Українська програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" тепер пропонує молодим людям віком до 26 років зменшений перший внесок – 10% від вартості житла, замість 20%, як це було раніше. Це розширення функціоналу програми має на меті полегшити придбання житла молоді в Україні.

Що подати заявку через "Дію" потрібно:

  • Відкрийте застосунок "Дія"
  • Перейдіть до розділу "Сервіси" та оберіть "єОселя"
  • Заповніть заяву, оберіть банк і підпишіть документ за допомогою "Дія.Підпису"

Зазначимо, програма пропонує кредити під 3% або 7% річних залежно від пільгової категорії. На сьогодні понад 14 000 сімей скористалися "єОселею", отримавши кредити на загальну суму понад 22,6 млрд грн.

РБК-Україна у жовтні нинішнього року повідомляло, що вимушеним переселенцям в Україні спростили умови для придбання житла за програмою "єОселя". Тепер у межах цієї програми українці можуть купувати житло віком до 10 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Раніше для цих регіонів діяло обмеження на придбання лише нового житла, яке не старше 3 років, що зменшувало доступні варіанти для переселенців.

Також ми писали, що у межах розширення програми "єОселя" для переселенців планують знизити відсоткову ставку з 7% до 3%, а також зменшити перший внесок із 20% до 15%. Це не лише допоможе вирішити житлові питання для ВПО, а й сприятиме розвитку як первинного, так і вторинного ринків нерухомості в регіонах.

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