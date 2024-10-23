Кредит на житло для переселенців: хто і як може оформити іпотеку

Внутрішньо переміщені особи можуть придбати житло у кредит за пільговою ставкою 3% річних на строк до 30 років. Початковий внесок складає 6% від вартості житла.

Як зареєструватися у програмі "Житло для ВПО"

Щоб отримати кредит на житло, необхідно подати електронну заявку через портал "Дія". Для участі потрібно відповідати таким критеріям:

мати офіційний статус ВПО

протягом останніх двох кварталів мати офіційний дохід

не володіти житловою нерухомістю, окрім об’єктів на окупованих територіях або у зоні бойових дій

не брати участь в інших державних житлових програмах

Після подання заявки система автоматично перевірить дані у відповідних реєстрах. Якщо все підтвердиться, кандидат потрапить до реєстру на сайті Держмолодьжитла. Відбір для отримання кредиту проводиться випадковим чином, під контролем німецьких партнерів.

Умови отримання кредиту на житло

Відсоткова ставка складає 3% річних, а термін кредитування — до 30 років, але не більше, ніж до досягнення віку 65 років. Власний внесок має бути не меншим за 6% від вартості житла.

Кредит можна отримати на квартиру або будинок, збудовані не більше 50 років тому, або реконструйовані не більше 35 років тому. Учасники програми можуть самостійно обирати об'єкт нерухомості.

Як розраховується сума кредиту на житло

Площа житла для однієї або двох осіб складає 52,5 кв. м. На кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 кв. м. Гранична вартість житла залежить від регіону. Якщо вартість обраного житла перевищує суму кредиту, різницю сплачує покупець.

Перед отриманням кредиту потрібно укласти попередній договір із продавцем житла, в якому зазначаються характеристики об’єкта, його вартість та порядок розрахунків. Також важливо підтвердити наявність доходів для сплати кредиту.

Підготовка документів

Переможці відбору повинні подати документи до регіонального відділення Держмолодьжитла протягом 30 днів.

Для оформлення кредиту необхідно підготувати такі документи:

копії паспортів усіх членів родини

копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків (РНОКПП)

копії довідок ВПО для всіх членів родини

документи, що підтверджують родинні стосунки

інформація з реєстру про нерухоме майно (наявність або відсутність житла)

документи, що підтверджують платоспроможність (довідка з місця роботи, інформація про доходи та податки)

письмова згода кожного повнолітнього члена сім'ї на участь у програмі

попередній договір про придбання житла

звіт про оціночну вартість житла

Більшість документів можна отримати в електронному форматі. Після їх підготовки вам потрібно звернутися до регіонального відділення Держмолодьжитла, де спільно з працівником заповните заяву на кредит.

У разі перемоги в відборі у вас є 30 днів для пошуку житла та підготовки всіх документів. Можна обирати квартиру або будинок по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Укладення договору про придбання житла

Після зарахування грошей вашого власного внеску та кредиту на рахунок, ви можете почати домовлятися із продавцем житла та нотаріусом щодо дати укладення договору купівлі-продажу. Ця дата повинна відповідати термінам, вказаним у попередньому договорі. Нотаріус надасть вам інформацію про всі необхідні документи для укладення угоди.

Більшість документів має надати продавець, а вам знадобляться лише документи, що посвідчують особу, та свідоцтво про шлюб, якщо ви перебуваєте у шлюбі. Важливо пам'ятати, що угода про придбання нерухомості укладається за участю другого з подружжя або з нотаріально засвідченою заявою про його згоду.

Якщо договір буде підписано і інформація про це надійде до Держмолодьжитла, кошти перераховуються на рахунок продавця. Після отримання коштів, нотаріус внесе інформацію про перехід права власності до державного реєстру, і ви станете офіційним власником нового житла.