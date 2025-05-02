Житло подешевшало навіть у Львові. Де найбільше впали ціни на оренду

Де впали ціни на оренду

Оренда найбільше подешевшала у Полтаві - на 9% за пів року. Тепер однокімнатні квартири здають за 10 тисяч гривень, дво- і трикімнатні квартири залишились у ціні без змін. Їх тепер здають за 10 800 і 12 000 гривень, відповідно.

У Вінниці вартість оренди знизилась на 8%. Однокімнатне житло здають за 11 тисяч гривень. Водночас двокімнатні квартири подорожчали на 3%, зараз вони коштують 13 тисяч гривень. Ціни на трикімнатні залишились без змін - 14 тисяч гривень.

На 7% просіла оренда в Івано-Франківську. Там однокімнатні квартири здають за 13 500 гривень, двокімнатні - 16 300 гривень, це на 2% менше, ніж було. Вартість трикімнатних не змінилась - 16 400 гривень.

В Хмельницькому ціни на орендоване житло також знизились. Однокімнатні квартири подешевшали на 5%, їх здають за 10 тисяч гривень. Двокімнатні подешевшали на 9%, вони тепер також коштують за 10 тисяч гривень. Ціни на трикімнатні квартири не змінились - 13 тисяч гривень на місяць.

Ціни на оренду житла в Україні (скриншот сайту ЛУН)

На 4% знизилась оренда у Рівному. Тепер однокімнатні квартири здають за 14 500 гривень. При цьому дво- і трикімнатні квартири в ціні не змінились - по 12 тисяч гривень.

У Львові тепер однокімнатні квартири здають за 17 500 гривень. Це на 2% менше, ніж було пів року тому. Двокімнатні квартири подорожчали на 5%, їх тепер здають за 20 900 гривень. Трикімнатні теж подешевшали на 1% і зараз коштують 22 600 гривень.

Де найдешевша оренда в Україні

Найнижчі ціни на житло зараз у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві. Падіння ринку зумовлено близькістю до лінії фронту та частими російськими атаками на ці міста.

Однокімнатні квартири там здають за 4 тисячі, 5 тисяч та 6 тисяч гривень, відповідно. Двокімнатні - 6 тисяч, 7 тисяч та 8 тисяч, відповідно. Трикімнатні квартири у Харкові коштують 8 тисяч гривень, у Запоріжжі та Миколаєві - по 10 тисяч гривень.

Який відсоток зарплати українці витрачають на оренду житла (скриншот ЛУН)