Ціни вже не ті: як змінилася вартість оренди житла на заході України і де найдешевше
Після початку повномасштабної війни в Україні у західних регіонах через потік переселенців різко підскочила оренда житла. Вона й досі залишається однією із найвищих, але останнім часом у деяких містах спостерігається тенденція до зниження цін.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, як змінились ціни на оренду житла на заході України.
Як змінилась вартість житла на заході України
За останні пів року у деяких містах західного регіону, винайняти квартиру стало дешевше. Місцями ціни впали на 7-9%.
Найбільше за цей період ціни знизились в Івано-Франківську:
- однокімнатні квартири здають за 13 500 гривень, це на 7%, ніж було;
- двокімнатні квартири - за 16 300 гривень, ціна знизилась на 2%;
- трикімнатні квартири - за 16 400 гривень, вартість не змінилась.
Квартири також подешевшали у Хмельницькому:
- однокімнатні здають за 10 000 гривень, це на 5% дешевше, ніж було;
- двокімнатні - за 10 000 гривень, ціна впала на 9%;
- трикімнатні - за 12 000 гривень, вартість не змінилась.
Ціни на оренду знизились і у Рівному:
- однокімнатні квартири коштують 11 500 гривень, це на 4% менше, ніж було;
- двокімнатні й трикімнатні - по 12 000 гривень, ціна не змінилась.
Оренда у Львові знизилась, але не на всі види житла:
- однокімнатні квартири коштують 17 500 гривень, це на 2% дешевше;
- двокімнатні навпаки подорожчали на 5% і тепер коштують 20 900 гривень;
- трикімнатні тепер здають за 22 600 гривень, це на 1% дешевше, ніж було.
Ціни на оренду житла в Україні (скриншот ЛУН)
У решті міст на заході України ціни не змінились на оренду житла. Лідером по вартості досі залишається Ужгород:
- однокімнатні квартири там коштують 18 800 гривень;
- двокімнатні - 20 900 гривень;
- трикімнатні - 25 100 гривень.
У Луцьку:
- однокімнатні квартири здають за 14 тисяч гривень;
- двокімнатні - за 15 тисяч;
- даних про трикімнатні - недостатньо.
У Чернівцях:
- однокімнатні квартири коштують 12 500 гривень;
- двокімнатні - 14 800 гривень;
- трикімнатні - 16 700 гривень.
Найдешевша оренда на заході України у Тернополі:
- однокімнатні квартири здають за 10 500 гривень;
- двокімнатні - 12 000 гривень;
- трикімнатні - 13 тисяч гривень.
Відсоток заробітної плати, який йде на оренду житла (скриншот ЛУН) (скриншот ЛУН)
Додамо, що в Україні лідерами по вартості житла є Ужгород, Львів і Київ, де оренда стартує від 17 500 гривень. Найдешевше квартири здають у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві - там однокімнатні квартири коштують 4 тисячі, 5 тисяч та 6 тисяч гривень, відповідно.
Читайте також про те, що в Україні ціни на квартири в новобудовах знову поповзли вгору. За останні пів року в деяких містах вони зросли до 15% у валюті. Найбільше подорожчало житло в Одесі, Рівному та Чернігові. Водночас у кількох містах нерухомість навпаки подешевшала.
Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість однокімнатних квартир в Україні на вторинному ринку зросла у переважній більшості міст, подекуди ціни підскочили на 16% у валюті. Зараз таке житло коштує від 17,5 до 65 тисяч доларів. Найдешевше воно у Запоріжжі, Миколаєві, Харкові та Сумах.
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