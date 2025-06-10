Житло без кредиту. Скільки років треба відкладати, щоб купити однокімнатну квартиру

Скільки років треба відкладати на однокімнатну квартиру

Найшвидше заробити на однокімнатну квартиру у Запоріжжі, для цього доведеться відкладати усю зарплату протягом 3 років. В середньому таке житло там коштує 17 тисяч доларів.

Щоб придбати однокімнатну квартиру Миколаєві та Харкові, потрібно буде заробляти протягом 3,5 років. Там житло в середньому продають за 20 і 22 тисячі доларів, відповідно.

За 4 з половиною роки можна заробити на однокімнатну квартиру у Сумах, там середня вартість 23 тисячі доларів. Ціна за останні пів року підскочила на 15% у валюті.

Скільки років українцям треба відкладати на однокімнатну квартиру (скриншот)

Найдовше відкладати на однокімнатну квартиру в Ужгороді, на це піде 9,1 року. Середня вартість житла там становить 64 100 доларів.

У Львові можна заробити на квартиру за 8,8 року, якщо відкладати всю зарплату. Таке житло у місті коштує 64 900 доларів, при цьому ціна залишається стабільною протягом останніх пів року.

На однокімнатну квартиру у Рівному можна відкласти за 7,9 року. Там середня ціна становить 50 тисяч доларів.

У столиці доведеться відкладати всю зарплату за 7,8 року, щоб назбирати на квартиру, вартістю 65 тисяч доларів. Стільки ж часу потрібно і в Чернівцях та Житомирі, там таке житло в середньому продають за 52 900 та 45 000 доларів, відповідно.