Жилье без кредита. Сколько лет надо откладывать, чтобы купить однокомнатную квартиру

Сколько лет надо откладывать на однокомнатную квартиру

Быстрее всего заработать на однокомнатную квартиру в Запорожье, для этого придется откладывать всю зарплату в течение 3 лет. В среднем такое жилье там стоит 17 тысяч долларов.

Чтобы приобрести однокомнатную квартиру Николаеве и Харькове, нужно будет зарабатывать в течение 3,5 лет. Там жилье в среднем продают за 20 и 22 тысячи долларов, соответственно.

За 4 с половиной года можно заработать на однокомнатную квартиру в Сумах, там средняя стоимость 23 тысячи долларов. Цена за последние полгода подскочила на 15% в валюте.

Сколько лет украинцам надо откладывать на однокомнатную квартиру (скриншот)

Дольше всего откладывать на однокомнатную квартиру в Ужгороде, на это уйдет 9,1 года. Средняя стоимость жилья там составляет 64 100 долларов.

Во Львове можно заработать на квартиру за 8,8 года, если откладывать всю зарплату. Такое жилье в городе стоит 64 900 долларов, при этом цена остается стабильной в течение последних полгода.

На однокомнатную квартиру в Ровно можно отложить за 7,9 года. Там средняя цена составляет 50 тысяч долларов.

В столице придется откладывать всю зарплату за 7,8 года, чтобы насобирать на квартиру, стоимостью 65 тысяч долларов. Столько же времени нужно и в Черновцах и Житомире, там такое жилье в среднем продают за 52 900 и 45 000 долларов, соответственно.