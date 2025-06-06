Первинка оживає? Що коїться на ринку і скільки тепер коштують квадратні метри

Ринок нерухомості потрохи адаптується до воєнних викликів: за перший квартал в Україні здали на 3 тисячі нових квартир більше, ніж торік за аналогічний період. Разом із тим ціни на "квадратні метри" йдуть вгору.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, що відбувається на первинному ринку та які ціни у новобудовах у різних містах.

Скільки житла ввели в експлуатацію у 2025 році

За перший квартал 2025 року в Україні збудували і ввели в експлуатацію 28 432 нових квартир, за даними Держстату. Це майже на 3 тисячі квартир більше, ніж за аналогічний період минулого року. Третина нового житла - приватні будинки.

Найбільше квартир ввели в експлуатацію у Київській області (без врахування Києва) - 5 472 одиниць житла (2 033 приватних будинки та 3 439 квартир та таунхаусів).

На другому місці - забудовники Києва. Вони здали 4076 квартир (121 приватний будинок та 3 955 квартир в багатоквартирних домах) за перший квартал цього року.

У трійку лідерів увійшли забудовники Одеської області. За перший квартал вони здали 3 488 квартир (362 приватних будинків та 3126 квартир в багатоквартирних будинках). Це вдвічі більше, ніж торік за аналогічний період.

Середній перший внесок за програмою "єОселя" (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує житло в новобудовах

Найдорожчою нерухомість залишається у Львові, Києві та Ужгороді. Однак через різке подорожчання первинки в Одесі - на 19% у валюті за пів року, це місто тепер ділить третю позицію з Ужгородом.

Вартість 1 кв. м у новобудовах:

Львів - 1 380 доларів, ціна зросла на 5%;

Київ - 1 260 доларів, вартість впала на 1%;

Ужгород - 1 130 доларів, це на 1% більше;

Одеса - 1 130 доларів, ціна зросла на 19%;

Дніпро - 1 088 доларів, вартість впала на 1%;

Кропивницький і Чернівці - 1000 доларів, ціна зросла на 1%.

Ціни за 1 кв. м на первинному ринку України (скриншот)

Найдешевше житло у новобудовах продають у Запоріжжі - 610 доларів за квадрат. Ціни у місті дуже впали через наближення лінії фронту та активність російських обстрілів. Аналогічна ситуація у Сумах, там 1 кв. м тепер коштує 620 доларів.

У Харкові "квадрат" на первинці продають за 670 доларів, у Миколаєві та Хмельницьку - по 700 доларів.

Додамо, що в аналізі не враховували Херсон та окуповані території, оскільки недостатньо даних про ці регіони.

Що буде з цінами влітку 2025 року

Більшість забудовників говорять про подальше підвищення цін на житло, оскільки на нього росте попит.

"Якщо у 2024 році в проектах компанії DIM на бізнес та преміум клас зростання вартості було на рівні 10-15%, а на комфорт клас до 10%, то в 2025 році слід очікувати поступове зростання вартості ще на 10-15%, залежно від класу", - каже керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Втім деякі девелоперські компанії стримують зростання цін, оскільки вважають, що ринок не готовий до нового стрибка.

"З точки зору економічної логіки, ми вже мали б підвищити ціни. Але питання в тому, чи готовий ринок? Скоріш за все, ринок відкладе подорожчання, і підвищуватимемо ціни вже при пожвавленні попиту. Ми не зможемо уникнути подорожчання, просто це буде пізніше", - заявляють в ENSО.