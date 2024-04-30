Житло в кредит: як переселенцям отримати доступну іпотеку та які умови

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, пресслужба Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, сайт "Дії", урядовий портал.

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З початку повномасштабної війни кількість переселенців в Україні різко зросла. Тому Кабінет міністрів запустив декілька програм іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці мають змогу отримати кредити за пільговими умовами на придбання земельних ділянок, купівлі чи будівництва житла.

єОселя: умови та головні переваги

єОселя - це урядова програма пільгових кредитів на придбання житла. Вона була започаткована у жовтні 2022 року. Для переселенців єОселя стала доступною з серпня 2023 року.

За державною програмою єОселя доступні два варіанти оформлення іпотеки - під 3% та 7% річних. Для ВПО придбати житло можна під 7% річних.

Також у цю категорію входять ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій (а також сім'ї загиблих захисників), люди, які отримали інвалідність через війну, українців, які не мають нерухомості або у власності яких менше 52,5 кв. м. для однієї людини та додатково 21 кв. м. на кожного члена родини.

Банки-партнери єОселі: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, "Укрексімбанк", Sense Bank та "Банк Кредит Дніпро".

Кому можуть видати пільговий кредит:

ті, хто розраховує на іпотеку за єОселею, повинні бути повнолітніми, не старшими за 70 років на дату завершення договору іпотеки;

не фігурувати у санкційних списках;

не брати участь в інших державних програмах з купівлі житла.

За даними уряду, з початку цього року за програмою єОселя українці взяли кредити на придбання 2 800 квартир та 87 приватних будинків. Сума виданих кредитів становить майже 5 млрд гривень. Від початку запуску програми кредити отримали 9 212 родин на 14,2 млрд гривень.

kmu.gov.ua

Які умови отримання кредиту

Кредит внутрішньо переміщеним особам надається на строк до 30 років.

Площа житла не повинна бути більше ніж 52,5 кв. м. на сім'ю з однієї чи двох осіб + 21 кв. м. на кожного наступного члена сім'ї додатково.

Сім'я не повинна мати житло на підконтрольній Україні території.

Учасник програми сплачує вартість площі житла, що перевищує нормативну площу або вартість, якщо така є.

Мати докази платоспроможні (працевлаштування, наявність депозитних вкладів тощо).

Переселенці можуть обрати житло можна самостійно. Будинок має бути прийнято в експлуатацію не більш ніж 50 років тому чи реконструйовано не більш ніж 35 років тому.

Варто зазначити, що кредити надаються особам, які не мають житла на підконтрольній Україні території.

Детальніше про приховані витрати та комісії щодо кредитів єОселя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Як подати заявку

Подати заявку на отримання кредиту за програмою єОселя можна онлайн або ж особисто офлайн, звернувшись до Держмолодьжитла та його регіональних управлінь.

Щоб подати електронну заявку, потрібно:

авторизуватися на порталі або в застосунку "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID;

заповнити заяву (усі дані, окрім ідентифікаційного коду та номера довідки переселенця членів сім'ї, підтягуються автоматично або обираються з випадаючого списку);

дочекайтеся завершення автоматичної перевірки даних про вас та членів вашої сім’ї в Єдиній інформбазі про ВПО та відправте заяву на розгляд.

Держмолодьжитло повинен розглянути заявку протягом одного робочого дня. Після цього прийде сповіщення в кабінеті громадянина та на електронну пошту про результат розгляду.

Якщо вам відмовили у внесенні до реєстру кандидатів, ви можете внести зміни в заяву і подати її ще раз.

Після завершення цієї процедури переселенці можуть обрати доступну пропозицію від банків-партнерів, прийти перевірку та перейти до вибору житла.

На останній станції потрібно укласти договір з банком та договір купівлі-продажу житла чи земельної ділянки.

Кредити від KfW

Ще одним варіантом для отримання доступних іпотек на житло є програма Держмолодьжитло, яка фінансується Німеччиною через Кредитну установу для відбудови (KfW). Вона була заснована ще у 2021 році. На початку повномасштабного вторгнення її призупинили, але у серпні 2022 року знову відновили.

Загалом вимоги до житлового об'єкта такі ж самі, як і в єОселі (будинок не має розташовуватися в окупації, прийнятий в експлуатацію не більше ніж 50 років тому).

Проте є декілька особливих умов:

кредит видається лише один раз;

кредит є цільовим, тобто кошти можна використати лише на придбання житла;

термін повернення кредиту: до 30 років, але позичальнику не повинно бути більше 65 років на момент закінчення договору;

відсоткова ставка за кредитом - 3% річних;

розмір іпотеки вираховується з урахуванням нормативної площі (52 кв. м. на одну чи двох осіб та +21 кв. м. на наступного члена сім'ї).

Партнером програми є "Укргазбак", тобто для отримання кредиту потрібно мати рахунок у цьому банку-агенті.