Жилье в кредит: как переселенцам получить доступную ипотеку и какие условия

При подготовке материала использовались источники: закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, сайт "Дія", правительственный портал.

Содержание:

С начала полномасштабной войны количество переселенцев в Украине резко возросло. Поэтому Кабинет министров запустил несколько программ ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц.

Переселенцы имеют возможность получить кредиты по льготным условиям на приобретение земельных участков, покупки или строительства жилья.

єОселя: условия и главные преимущества

єОселя - это правительственная программа льготных кредитов на приобретение жилья. Она была создана в октябре 2022 года. Для переселенцев єОселя стала доступной с августа 2023 года.

По государственной программе єОселя доступны два варианта оформления ипотеки - под 3% и 7% годовых. Для ВПЛ купить жилье можно под 7% годовых.

Также в эту категорию входят ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий (а также семьи погибших защитников), люди, получившие инвалидность из-за войны, украинцев, не имеющих недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. м. для одного человека и дополнительно 21 кв. м. на каждого члена семьи.

Банки-партнеры єОселі: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, "Укрэксимбанк", Sense Bank и "Банк Кредит Днепр".

Кому могут выдать льготный кредит:

те, кто рассчитывает на ипотеку по єОселі, должны быть совершеннолетними, не старше 70 лет на дату завершения договора ипотеки;

не фигурировать в санкционных списках;

не участвовать в других государственных программах по покупке жилья.

По данным правительства, с начала этого года по программе єОселя украинцы взяли кредиты на приобретение 2 800 квартир и 87 частных домов. Сумма выданных кредитов составляет около 5 млрд гривен. С начала запуска программы кредиты получили 9212 семей на 14,2 млрд гривен.

kmu.gov.ua

Какие условия получения кредита

Кредит внутренне перемещенным лицам предоставляется сроком до 30 лет.

Площадь жилья не должна быть больше 52,5 кв. м. на семью из одного или двух человек + 21 кв. м. на каждого последующего члена семьи дополнительно.

Семья не должна иметь жилье на подконтрольной Украине территории.

Участник программы платит стоимость площади жилья, превышающую нормативную площадь или стоимость, если такова имеется.

Иметь доказательства платежеспособны (трудоустройство, наличие депозитных вкладов и т.п.).

Переселенцы могут выбрать жилье самостоятельно. Дом должен быть принят в эксплуатацию не более чем 50 лет назад или реконструирован не более чем 35 лет назад.

Следует отметить, что кредиты предоставляются лицам, не имеющим жилья на подконтрольной Украине территории.

Подробнее о скрытых расходах и комиссиях по кредитам єОселя - читайте в материале РБК-Украина.

Как подать заявку

Подать заявку на получение кредита по программе єОселя можно онлайн или лично офлайн, обратившись в Госмолодежьжилье и его региональные управления.

Чтобы подать электронную заявку, нужно:

авторизоваться на портале или в приложении "Дія" с помощью электронной подписи или BankID;

заполнить заявление (все данные, кроме идентификационного кода и номера справки переселенца членов семьи, подтягиваются автоматически или выбираются из выпадающего списка);

дождитесь завершения автоматической проверки данных о вас и членах вашей семьи в Единой информбазе о ВПЛ и отправьте заявление на рассмотрение.

Госмолодежьжилье должен рассмотреть заявку в течение одного рабочего дня. После этого придет уведомление в кабинете гражданина и на электронную почту о результате рассмотрения.

Если вам отказали во внесении в реестр кандидатов, вы можете внести изменения в заявление и подать его еще раз.

После завершения процедуры переселенцы могут выбрать доступное предложение от банков-партнеров, прийти проверку и перейти к выбору жилья.

На последней станции следует заключить договор с банком и договор купли-продажи жилья или земельного участка.

Кредиты от KfW

Еще одним вариантом для получения доступных ипотек на жилье является программа Госмолодежьжилье, финансируемая Германией через Кредитное учреждение для восстановления (KfW). Она была основана еще в 2021 году. В начале полномасштабного вторжения ее приостановили, но в августе 2022 снова возобновили.

В общем требования к жилому объекту такие же, как и в єОселя (дом не должен быть в оккупации, принятый в эксплуатацию не более 50 лет назад).

Однако есть несколько особых условий:

кредит выдается только один раз;

кредит является целевым, то есть средства можно использовать только для приобретения жилья;

срок возврата кредита: до 30 лет, но заемщику не должно быть больше 65 лет на момент истечения договора;

процентная ставка по кредиту - 3% годовых;

размер ипотеки высчитывается с учетом нормативной площади (52 кв. м на одного или двух человек и +21 кв. м на следующего члена семьи).

Партнером программы является "Укргазбак", то есть для получения кредита нужно иметь счет в этом банке-агенте.