Житло в іпотеку. Скільки треба назбирати грошей для першого внеску: дані по всій Україні

Хто може скористатись програмою і на яких умовах

Програма "єОселя" надає можливість українцям придбати житло в іпотеку і виплачувати за нього до 20 років за фіксованою ставкою. З кінця 2024 року ця програма переорієнтовується з ринку вторинної нерухомості на ринок первинки, оскільки за допомогою "єОселі" більшість позичальників тепер зможуть придбати житло віком до 3 років.

"Така вимога до віку житла суттєво підсилить привабливість нерухомості саме від забудовників, причому житла не тільки вже збудованого, а й того, що ще будується. Це підтверджує і активність девелоперів у акредитації своїх проектів в програмі", - кажуть експерти ЛУН.

За допомогою цієї іпотечної програми можна придбати житло у 195 будинках від 89 забудовників по всій Україні, станом на початок грудня 2024 року.

Для кого діє програма:

громадян України від 18 років;

не старших 70 років на дату погашення;

платоспроможних;

без власного житла, або якщо воно менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково (чоловік/дружина та неповнолітні діти; або ж житло розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території);

важливо, щоб людина не фігурувала у санкційних списках і не брала участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

Які умови кредитування:

пільгова ставка на весь термін кредиту - 3% (для медиків, педагогів, військовослужбовців, наукових працівників; для решти - 7%);

максимальний строк кредиту - 20 років;

мінімальний початковий внесок - 20%;

кредитують банки-учасники програми: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

Житло має відповідати нижче наведеним критеріям.

Вимоги до житла (скриншот)

Скільки треба грошей для першого внеску по іпотеці

Сума мінімального внеску, необхідного для купівлі квартири в іпотеку, коливається від 4 до 18 тисяч доларів, залежно від міста розташування житла.

Сума першого внеску у різних містах:

Київ - 18 тисяч доларів (середня вартість житла під іпотеку - 90 тисяч доларів)

Львів - 17 тисяч доларів (вартість житла - 84 тисячі доларів)

Ужгород - 11 тисяч доларів (вартість житла - 55 тисяч доларів)

Луцьк і Чернівці - 10 тисяч доларів (вартість житла - 49 тисяч доларів)

Дніпро - 10 тисяч доларів (вартість житла - 48 тисяч доларів)

Рівне - 9 тисяч доларів (вартість житла - 47 тисяч доларів)

Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ і Черкаси - 9 тисяч доларів (вартість житла - 45 тисяч доларів)

Полтава - 9 тисяч доларів (вартість житла - 43 тисячі доларів)

Хмельницький - 8 тисяч доларів (вартість житла - 42 тисячі доларів)

Одеса - 8 тисяч доларів (вартість житла - 38 тисяч доларів)

Житомир - 7 тисяч доларів (вартість житла - 36 тисяч доларів)

Миколаїв - 7 тисяч доларів (вартість житла - 33 тисячі доларів)

Чернігів - 6 тисяч доларів (вартість житла - 29 тисяч доларів)

Харків - 6 тисяч доларів (вартість житла - 28 тисяч доларів)

Запоріжжя і Суми - 5 тисяч доларів (вартість житла - 23 тисячі доларів)

Кропивницький - 4 тисячі доларів (вартість житла -18 тисяч доларів)

Даних про Херсон та окуповані території нема.

Зазначимо, що експерти ЛУН розрахували ці дані на основі середньої вартості квартир (уже збудованих), які потрапляють під критерії іпотечної програми "єОселя".

Сума першого внеску у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)