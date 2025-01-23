Житло в іпотеку. Скільки треба назбирати грошей для першого внеску: дані по всій Україні

Для багатьох українців, які хочуть придбати житло, виходом може стати державна іпотечна програма "єОселя". За два роки її функціонування видали вже майже 14,5 тисячі кредитів на суму 23,3 млрд гривень.
РБК-Україна розповідає, хто може взяти житло в іпотеку і скільки треба грошей для першого внеску.
Програма "єОселя" надає можливість українцям придбати житло в іпотеку і виплачувати за нього до 20 років за фіксованою ставкою. З кінця 2024 року ця програма переорієнтовується з ринку вторинної нерухомості на ринок первинки, оскільки за допомогою "єОселі" більшість позичальників тепер зможуть придбати житло віком до 3 років.
"Така вимога до віку житла суттєво підсилить привабливість нерухомості саме від забудовників, причому житла не тільки вже збудованого, а й того, що ще будується. Це підтверджує і активність девелоперів у акредитації своїх проектів в програмі", - кажуть експерти ЛУН.
За допомогою цієї іпотечної програми можна придбати житло у 195 будинках від 89 забудовників по всій Україні, станом на початок грудня 2024 року.
Для кого діє програма:
Які умови кредитування:
Житло має відповідати нижче наведеним критеріям.
Сума мінімального внеску, необхідного для купівлі квартири в іпотеку, коливається від 4 до 18 тисяч доларів, залежно від міста розташування житла.
Сума першого внеску у різних містах:
Даних про Херсон та окуповані території нема.
Зазначимо, що експерти ЛУН розрахували ці дані на основі середньої вартості квартир (уже збудованих), які потрапляють під критерії іпотечної програми "єОселя".
Раніше ми писали про те, що в українців йде на оренду однокімнатної квартири від 15 до 84% зарплати, залежно від міста розташування житла. Найдорожче оренда обходиться жителям Ужгорода - 84% заробітної плати. Друге місце посів Луцьк із показником 79%, на третьому - Львів, тут витрати становлять 74%.
Читайте також про те, що в Україні подешевшало житло у новобудовах. За пів року найбільше ціни знизились у Запоріжжі - на 12%, Ужгороді - на 11% та Харкові - на 10%. У Львові також подешевшала нерухомість на первинному ринку на 4%, зараз там 1 кв. м продають за 1300 доларів - але це найвища ціна в Україні.
Під час підготовки матеріалу використали: eoselia.diia.gov.ua і дані ЛУН.
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