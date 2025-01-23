Жилье в ипотеку. Сколько надо насобирать денег для первого взноса: данные по всей Украине

Для многих украинцев, которые хотят приобрести жилье, выходом может стать государственная ипотечная программа "єОселя". За два года ее функционирования выдали уже почти 14,5 тысячи кредитов на сумму 23,3 млрд гривен.
РБК-Украина рассказывает, кто может взять жилье в ипотеку и сколько надо денег для первого взноса.
Программа "єОселя" предоставляет возможность украинцам приобрести жилье в ипотеку и выплачивать за него до 20 лет по фиксированной ставке. С конца 2024 года эта программа переориентируется с рынка вторичной недвижимости на рынок первички, поскольку с помощью "єОсели" большинство заемщиков теперь смогут приобрести жилье в возрасте до 3 лет.
"Такое требование к возрасту жилья существенно усилит привлекательность недвижимости именно от застройщиков, причем жилья не только уже построенного, но и того, что еще строится. Это подтверждает и активность девелоперов в аккредитации своих проектов в программе", - говорят эксперты ЛУН.
С помощью этой ипотечной программы можно приобрести жилье в 195 домах от 89 застройщиков по всей Украине, по состоянию на начало декабря 2024 года.
Для кого действует программа:
Какие условия кредитования:
Жилье должно соответствовать ниже приведенным критериям.
Сумма минимального взноса, необходимого для покупки квартиры в ипотеку, колеблется от 4 до 18 тысяч долларов, в зависимости от города расположения жилья.
Сумма первого взноса в разных городах:
Данных о Херсоне и оккупированных территориях нет.
Отметим, что эксперты ЛУН рассчитали эти данные на основе средней стоимости квартир (уже построенных), которые попадают под критерии ипотечной программы "єОселя".
Ранее мы писали о том, что у украинцев уходит на аренду однокомнатной квартиры от 15 до 84% зарплаты, в зависимости от города расположения жилья. Дороже всего аренда обходится жителям Ужгорода - 84% заработной платы. Второе место занял Луцк с показателем 79%, на третьем - Львов, здесь расходы составляют 74%.
Читайте также о том, что в Украине подешевело жилье в новостройках. За полгода больше всего цены снизились в Запорожье - на 12%, Ужгороде - на 11% и Харькове - на 10%. Во Львове также подешевела недвижимость на первичном рынке на 4%, сейчас там 1 кв. м продают за 1300 долларов - но это самая высокая цена в Украине.
При подготовке материала использовали: eoselia.diia.gov.ua и данные ЛУН.
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