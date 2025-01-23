Жилье в ипотеку. Сколько надо насобирать денег для первого взноса: данные по всей Украине

Кто может воспользоваться программой и на каких условиях

Программа "єОселя" предоставляет возможность украинцам приобрести жилье в ипотеку и выплачивать за него до 20 лет по фиксированной ставке. С конца 2024 года эта программа переориентируется с рынка вторичной недвижимости на рынок первички, поскольку с помощью "єОсели" большинство заемщиков теперь смогут приобрести жилье в возрасте до 3 лет.

"Такое требование к возрасту жилья существенно усилит привлекательность недвижимости именно от застройщиков, причем жилья не только уже построенного, но и того, что еще строится. Это подтверждает и активность девелоперов в аккредитации своих проектов в программе", - говорят эксперты ЛУН.

С помощью этой ипотечной программы можно приобрести жилье в 195 домах от 89 застройщиков по всей Украине, по состоянию на начало декабря 2024 года.

Для кого действует программа:

граждан Украины от 18 лет;

не старше 70 лет на дату погашения;

платежеспособных;

без собственного жилья, или если оно меньше 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно (муж/жена и несовершеннолетние дети; или же жилье расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории);

важно, чтобы человек не фигурировал в санкционных списках и не участвовал в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Какие условия кредитования:

льготная ставка на весь срок кредита - 3% (для медиков, педагогов, военнослужащих, научных работников; для остальных - 7%);

максимальный срок кредита - 20 лет;

минимальный первоначальный взнос - 20%;

кредитуют банки-участники программы: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

Жилье должно соответствовать ниже приведенным критериям.

Требования к жилью (скриншот)

Сколько надо денег для первого взноса по ипотеке

Сумма минимального взноса, необходимого для покупки квартиры в ипотеку, колеблется от 4 до 18 тысяч долларов, в зависимости от города расположения жилья.

Сумма первого взноса в разных городах:

Киев - 18 тысяч долларов (средняя стоимость жилья под ипотеку - 90 тысяч долларов)

Львов - 17 тысяч долларов (стоимость жилья - 84 тысячи долларов)

Ужгород - 11 тысяч долларов (стоимость жилья - 55 тысяч долларов)

Луцк и Черновцы - 10 тысяч долларов (стоимость жилья - 49 тысяч долларов)

Днепр - 10 тысяч долларов (стоимость жилья - 48 тысяч долларов)

Ровно - 9 тысяч долларов (стоимость жилья - 47 тысяч долларов)

Винница, Тернополь, Ивано-Франковск и Черкассы - 9 тысяч долларов (стоимость жилья - 45 тысяч долларов)

Полтава - 9 тысяч долларов (стоимость жилья - 43 тысячи долларов)

Хмельницкий - 8 тысяч долларов (стоимость жилья - 42 тысячи долларов)

Одесса - 8 тысяч долларов (стоимость жилья - 38 тысяч долларов)

Житомир - 7 тысяч долларов (стоимость жилья - 36 тысяч долларов)

Николаев - 7 тысяч долларов (стоимость жилья - 33 тысячи долларов)

Чернигов - 6 тысяч долларов (стоимость жилья - 29 тысяч долларов)

Харьков - 6 тысяч долларов (стоимость жилья - 28 тысяч долларов)

Запорожье и Сумы - 5 тысяч долларов (стоимость жилья - 23 тысячи долларов)

Кропивницкий - 4 тысячи долларов (стоимость жилья -18 тысяч долларов)

Данных о Херсоне и оккупированных территориях нет.

Отметим, что эксперты ЛУН рассчитали эти данные на основе средней стоимости квартир (уже построенных), которые попадают под критерии ипотечной программы "єОселя".

Сумма первого взноса в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)