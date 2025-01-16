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До 84% зарплати. Де українці найбільше витрачають на оренду і які зараз ціни на житло

Четвер 16 січня 2025 12:35
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До 84% зарплати. Де українці найбільше витрачають на оренду і які зараз ціни на житло Як змінились ціни на оренду житла в Україні (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вартість оренди однокімнатних квартир за останні пів року зросла у шести містах України, а от знизилась - у двох. Найбільше ціни підскочили в Івано-Франківську - на 16%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, як змінилась вартість оренду і які зараз ціни у різних містах.

Де подорожчала оренда житла

Лідером зі здорожчання житла для за останні пів року став Івано-Франківськ. Ціни на однокімнатні квартири піднялись на 16%, їх зараз здають за 14 тисяч гривень. Двокімнатні квартири подорожчали на 25%, вони коштують 16 900 гривень на місяць. Вартість трикімнатних квартир не змінилась, їх теж здають за 16 900 гривень.

На 13% підскочили ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі й на 6% на двокімнатні. Зараз їх там здають за 8 тисяч і 10 600 гривень, відповідно. А от вартість трикімнатних квартир знизилась на 16%, тепер вони коштують 15 тисяч гривень.

У Львові оренда зросла на всі види квартир. Однокімнатні подорожчали на 9%, їх здають за 16 900 гривень, двокімнатні - на 6%, вони тепер коштують 19 тисяч гривень, трикімнатні - на 13%, їх ціна досягла 22 600 гривень.

Однокімнатні квартири подорожчали на 5% у Хмельницькому, їх здають тепер за 10 тисяч гривень, двокімнатні злетіли у ціні на 10% до 11 тисяч гривень за місяць. Вартість трикімнатних квартир не змінилась - 12 тисяч гривень.

Ціни на оренду одно- і двокімнатних квартир у Вінниці практично зрівнялась, таке житло зараз коштує 12 тисяч і 12,1 тисячі гривень, оскільки перші подорожчали на 4%, а другі впали у ціні на 3%. Трикімнатні залишились без змін - 14 500 гривень.

У Києві подорожчали лише однокімнатні квартири на 1%, зараз вони коштують 16 тисяч гривень, ціни на двокімнатні не змінились - 23 тисячі гривень. Трикімнатні подешевшали на 3%, їх здають за 39 700 гривень.

До 84% зарплати. Де українці найбільше витрачають на оренду і які зараз ціни на житлоЯкі ціни на оренду житла у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

У яких містах вартість оренди знизилась

Однокімнатні квартири подешевшали на 9% у Дніпрі та Запоріжжі. В середньому їх здають за 10 тисяч і 5 тисяч гривень, відповідно.

Також на 24% впала вартість двокімнатних квартир у Дніпрі, зараз вони коштують 13 600 гривень, а у Запоріжжі цей тип житла подешевшав на 14% і тепер ціна становить 6 тисяч гривень на місяць. Вартість двокімнатних квартир знизилась і в Харкові на 4%, там їх здають за 5 750 гривень.

Трикімнатні квартири, окрім вже згаданого Києва, подешевшали у Харкові, Одесі і Дніпрі - на 11%,16 і 17%, відповідно. Зараз їх оренда коштує 8 тисяч, і по 15 тисяч гривень, відповідно.

До 84% зарплати. Де українці найбільше витрачають на оренду і які зараз ціни на житлоСкільком рокам оренди дорівнює вартість квартири (скриншот сайту ЛУН)

Скільки відсотків зарплати українці витрачають на оренду житла

Найдорожче оренда обходиться жителям Ужгорода. Витрати на однокімнатну квартиру дорівнюють 84% заробітної плати. На другому місці Луцьк із показником 79%, на третьому - Львів, тут витрати становлять 74%. У першу п'ятірку також входять Київ із показником 66% та Івано-Франківськ - 65%.

Найменший відсоток зарплати йде на оренду однокімнатної квартири у жителів Херсону - 15%. Харків'яни витрачають 20%, жителі Миколаєва і Запоріжжя - 27% і 28%, відповідно.

Даних про окуповані території немає.

До 84% зарплати. Де українці найбільше витрачають на оренду і які зараз ціни на житлоЯкий відсоток зарплати українці віддають за оренду житла (скриншот сайту ЛУН)

Раніше ми розповідали про те, що за друге півріччя 2024 року у семи містах виросли ціни на однокімнатні квартири. Найбільше вони подорожчали у Житомирі - на 8%, в Ужгороді - на 7%, у Львові, Черкасах, Рівному і Чернігові - на 3%, у Хмельницькому - на 1%.

Читайте також про те, що за останні пів року в Україні подешевшало житло у новобудовах. Найбільше ціни впали у Запоріжжі - на 12%, Ужгороді - на 11% та Харкові - на 10%. Вартість нерухомості на первинному ринку знизилась і у Львові на 4%, зараз там 1 кв. м продають за 1300 доларів - але це найвища ціна в Україні.

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