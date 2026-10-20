Житло в Європі стрімко дорожчає: у яких країнах ціни зросли найбільше
У другому кварталі 2026 року ціни на житло в Євросоюзі зросли на 4,7% порівняно з аналогічним періодом торік. Найбільше подорожчання зафіксували в Португалії, Болгарії та Литві.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Євростату.
Де житло дорожчало найбільше
За квартал ціни на житло в ЄС зросли на 1,2%, а в єврозоні - на 1,1%. У річному вимірі зростання в єврозоні становило 4%.
У другому кварталі 2026 року найбільше ціни на житло зросли в таких країнах:
- Португалія - на 16,5%;
- Болгарія - на 15,5%;
- Литва - на 14,3%;
- Словаччина - на 13,6%;
- Хорватія - на 12,7%;
- Іспанія та Румунія - на 12,1% у кожній;
- Латвія - на 11,4%;
- Угорщина - на 10,2%.
- У Польщі житло подорожчало на 6,3% за рік, а в Німеччині - на 0,6%.
У яких країнах ціни впали
У трьох країнах ЄС зафіксували річне зниження цін на житло. Найбільше вони впали у Фінляндії - на 2,7%. У Люксембурзі зниження становило 2,2%, а у Франції - 0,8%.
Порівняно з першим кварталом 2026 року ціни на житло знизилися в Угорщині - на 1,4% - та Франції - на 0,8%.
Загалом у другому кварталі 2026 року порівняно з попереднім кварталом ціни на житло зросли у 24 країнах ЄС, а знизилися - у двох.
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