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Житло в Європі стрімко дорожчає: у яких країнах ціни зросли найбільше

08:07 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
Житло в Європі стрімко дорожчає: у яких країнах ціни зросли найбільше Що відбувається на ринку нерухомості в Європі (колаж РБК-Україна)
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У другому кварталі 2026 року ціни на житло в Євросоюзі зросли на 4,7% порівняно з аналогічним періодом торік. Найбільше подорожчання зафіксували в Португалії, Болгарії та Литві.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Євростату.

Де житло дорожчало найбільше

За квартал ціни на житло в ЄС зросли на 1,2%, а в єврозоні - на 1,1%. У річному вимірі зростання в єврозоні становило 4%.

У другому кварталі 2026 року найбільше ціни на житло зросли в таких країнах:

  • Португалія - на 16,5%;
  • Болгарія - на 15,5%;
  • Литва - на 14,3%;
  • Словаччина - на 13,6%;
  • Хорватія - на 12,7%;
  • Іспанія та Румунія - на 12,1% у кожній;
  • Латвія - на 11,4%;
  • Угорщина - на 10,2%.
  • У Польщі житло подорожчало на 6,3% за рік, а в Німеччині - на 0,6%.

У яких країнах ціни впали

У трьох країнах ЄС зафіксували річне зниження цін на житло. Найбільше вони впали у Фінляндії - на 2,7%. У Люксембурзі зниження становило 2,2%, а у Франції - 0,8%.

Порівняно з першим кварталом 2026 року ціни на житло знизилися в Угорщині - на 1,4% - та Франції - на 0,8%.

Загалом у другому кварталі 2026 року порівняно з попереднім кварталом ціни на житло зросли у 24 країнах ЄС, а знизилися - у двох.

Читайте також про те, що на вториному ринку нерухомості Києві змінилися ціни. За рік 1-кімнатна квартира подорожчала на 1%, тоді як дво- та 3-кімнатні подешевшали на 6% та 3%, відповідно.

Раніше ми писали про те, що за останні два місяці на 66% збільшилась кількість оголошень про оренду квартир в Києві. При цьому у західних областях України пропозицій житла зменшилось.

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