ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Жилье в Европе стремительно дорожает: в каких странах цены выросли больше всего

08:07 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Жилье в Европе стремительно дорожает: в каких странах цены выросли больше всего Что происходит на рынке недвижимости в Европе (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Во втором квартале 2026 года цены на жилье в Евросоюзе выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Самое большое подорожание зафиксировали в Португалии, Болгарии и Литве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.

Где жилье дорожало больше всего

За квартал цены на жилье в ЕС выросли на 1,2%, а в еврозоне - на 1,1%. В годовом исчислении рост в еврозоне составил 4%.

Во втором квартале 2026 года больше всего цены на жилье выросли в следующих странах:

  • Португалия - на 16,5%;
  • Болгария - на 15,5%;
  • Литва - на 14,3%;
  • Словакия - на 13,6%;
  • Хорватия - на 12,7%;
  • Испания и Румыния - на 12,1% в каждой;
  • Латвия - на 11,4%;
  • Венгрия - на 10,2%.
  • В Польше жилье подорожало на 6,3% за год, а в Германии - на 0,6%.

В каких странах цены упали

В трех странах ЕС зафиксировали годовое понижение цен на жилье. Больше всего они упали в Финляндии - на 2,7%. В Люксембурге снижение составило 2,2%, а во Франции - 0,8%.

По сравнению с первым кварталом 2026 года цены на жилье снизились в Венгрии - на 1,4% - и Франции - на 0,8%.

Во втором квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье выросли в 24 странах ЕС, а снизились - в двух.

Читайте также о том, что на вторичном рынке недвижимости в Киеве изменились цены. За год 1-комнатная квартира подорожала на 1%, тогда как двух- и 3-комнатные подешевели на 6% и 3% соответственно.

Ранее мы писали, что за последние два месяца на 66% увеличилось количество объявлений об аренде квартир в Киеве. При этом в западных областях Украины предложений жилья уменьшилось.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Жилье
Новости
Украина не должна вступать в НАТО, - Вэнс
Украина не должна вступать в НАТО, - Вэнс
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов