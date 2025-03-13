Житло дорожчає: у трьох регіонах України вартість оренди перевищила 10 тисяч гривень

За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область - 11 769 гривень.

Львівська область на другому місці. Вартість зросла на 1,7% до 10 626 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,5% до 10 234 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.

Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, в останні пів року оренда дорожчала пропорційно з вартістю житла. Тому "ціна до оренди" в Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня і означає, що купівля житла є хорошою альтернативою оренді.

Як заявили в НБУ, у грудні 2024 року, цінові умови ринку нерухомості навіть сприятливіші за довоєнні. Однак військові ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше.

Ціни на житло

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень.

У 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.