UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Жити у Львові чи Ужгороді? Рахуємо, де оренда б’є сильніше по кишені у 2025 році

Які ціни на оренду житла у Львові та Ужгороді (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Після початку повномасштабної війни Львів та Ужгород стали одними з найдорожчих міст України для оренди житла. Приплив переселенців, активна міграція бізнесу та релокація установ зробили своє.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, хто зараз лідирує за вартістю оренди, а де - ціни зупинились.

Скільки коштує оренда у Львові

За останні пів року вартість оренди у Львові зросла на всі види квартир. 

Ціни на житло:

  • однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень, це на 1% дорожче, ніж було;
  • двокімнатні - 21 тисяча гривень, ціна зросла на 11%;
  • трикімнатні - 25 тисяч гривень, подорожчання становить 12%.

Наголосимо, що вартість житла дуже залежить від району. Найдешевше дво- і трикімнатні квартири здають у Залізничному та Сихівському районах, однокімнатні - у Залізничному та Личаківському. Найвищі ціни у одно- і двокімнатні у Шевченківському, трикімнатні - у Галицькому.

За даними ЛУН, жителі Львова в середньому витрачають на оренду однокімнатної квартири 65%, двокімнатної - 81%, трикімнатної - 97%.

Ціни на житло у Львові (скриншот)

За скільки здають житло в Ужгороді

Ціни в Ужгороді залишаються незмінними протягом останніх шести місяців. Втім, попри це, вартість оренди житла вища, ніж у Львові.

Ціни на квартири:

  • однокімнатні - 19 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 22 тисячі гривень;
  • трикімнатні - 25 600 гривень.

Додамо також, що купівля однокімнатної квартири в Ужгороді дорівнює її оренди протягом 8,8 року, двокімнатної - 12,6 року, трикімнатної - 15 років.

Ціни на житло в Ужгороді  (скриншот)

Читайте також про те, що за останні пів року ціни на житло в Чернівцях помітно зросли. На вторинному ринку нерухомість подорожчала на 13-14% у валютному еквіваленті, тоді як на первинному - зростання склало близько 2%. Наразі Чернівці займають четверте місце серед українських міст за вартістю житла.

Раніше ми писали про те, що ціни на квартири у Рівному зазнали різкого стрибка. На вторинному ринку житло подорожчало в межах 10-17% у валюті - залежно від типу об’єкта. Зросли й ціни на новобудови: їхня вартість піднялася на 8%. Сьогодні Рівне входить до п’ятірки українських міст із найвищими цінами на нерухомість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівУжгородЖитлоЦіни в Україні