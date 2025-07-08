Жить во Львове или Ужгороде? Считаем, где аренда бьет сильнее по карману в 2025 году

После начала полномасштабной войны Львов и Ужгород стали одними из самых дорогих городов Украины для аренды жилья. Приток переселенцев, активная миграция бизнеса и релокация учреждений сделали свое.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, кто сейчас лидирует по стоимости аренды, а где - цены остановились.
За последние полгода стоимость аренды во Львове выросла на все виды квартир.
Цены на жилье:
Подчеркнем, что стоимость жилья очень зависит от района. Дешевле всего двух- и трехкомнатные квартиры сдают в Железнодорожном и Сиховском районах, однокомнатные - в Железнодорожном и Лычаковском. Самые высокие цены в одно- и двухкомнатные в Шевченковском, трехкомнатные - в Галицком.
По данным ЛУН, жители Львова в среднем тратят на аренду однокомнатной квартиры 65%, двухкомнатной - 81%, трехкомнатной - 97%.
Цены в Ужгороде остаются неизменными в течение последних шести месяцев. Однако, несмотря на это, стоимость аренды жилья выше, чем во Львове.
Цены на квартиры:
Добавим также, что покупка однокомнатной квартиры в Ужгороде равна ее аренде в течение 8,8 года, двухкомнатной - 12,6 года, трехкомнатной - 15 лет.
Читайте также о том, что за последние полгода цены на жилье в Черновцах заметно выросли. На вторичном рынке недвижимость подорожала на 13-14% в валютном эквиваленте, тогда как на первичном - рост составил около 2%. На данный момент Черновцы занимают четвертое место среди украинских городов по стоимости жилья.
Ранее мы писали о том, что цены на квартиры в Ровно претерпели резкий скачок. На вторичном рынке жилье подорожало в пределах 10-17% в валюте - в зависимости от типа объекта. Выросли и цены на новостройки: их стоимость поднялась на 8%. Сегодня Ровно входит в пятерку украинских городов с самыми высокими ценами на недвижимость.
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