Жить во Львове или Ужгороде? Считаем, где аренда бьет сильнее по карману в 2025 году

Сколько стоит аренда во Львове

За последние полгода стоимость аренды во Львове выросла на все виды квартир.

Цены на жилье:

однокомнатные квартиры - 17 тысяч гривен, это на 1% дороже, чем было;

двухкомнатные - 21 тысяча гривен, цена выросла на 11%;

трехкомнатные - 25 тысяч гривен, подорожание составляет 12%.

Подчеркнем, что стоимость жилья очень зависит от района. Дешевле всего двух- и трехкомнатные квартиры сдают в Железнодорожном и Сиховском районах, однокомнатные - в Железнодорожном и Лычаковском. Самые высокие цены в одно- и двухкомнатные в Шевченковском, трехкомнатные - в Галицком.

По данным ЛУН, жители Львова в среднем тратят на аренду однокомнатной квартиры 65%, двухкомнатной - 81%, трехкомнатной - 97%.

Цены на жилье во Львове (скриншот)

За сколько сдают жилье в Ужгороде

Цены в Ужгороде остаются неизменными в течение последних шести месяцев. Однако, несмотря на это, стоимость аренды жилья выше, чем во Львове.

Цены на квартиры:

однокомнатные - 19 тысяч гривен;

двухкомнатные - 22 тысячи гривен;

трехкомнатные - 25 600 гривен.

Добавим также, что покупка однокомнатной квартиры в Ужгороде равна ее аренде в течение 8,8 года, двухкомнатной - 12,6 года, трехкомнатной - 15 лет.

Цены на жилье в Ужгороде (скриншот)