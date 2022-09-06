Жителю Умани дали 12 лет тюрьмы за сотрудничество с российской разведкой, - СБУ

"По материалам контрразведки Службы безопасности к реальному сроку лишения свободы приговорен агент главного управления генерального штаба РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник был задержан во время спецоперации СБУ в Черкасской области в июле прошлого года. Мужчина пытался получить секретную информацию об одном из складов с боеприпасами украинских войск.

Предателем оказался житель Умани, завербованный представителем российской военной разведки во время поездки в РФ в 2018 году.

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