Жителю Умані дали 12 років в'язниці за співпрацю з російською розвідкою, - СБУ

Суд засудив до 12 років в'язниці жителя Умані, який працював на військову розвідку Російської Федерації. Чоловіка затримали ще в липні минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки до реального терміну позбавлення волі засуджений агент головного управління генерального штабу РФ", - йдеться в повідомленні.
У відомстві розповіли, що зловмисник був затриманий під час спецоперації СБУ в Черкаській області в липні минулого року. Чоловік намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами українських військ.
Зрадником виявився житель Умані, завербований представником російської військової розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році.
"
Раніше повідомлялося, що у Львові викрили мережу пропагандистів, які працювали на так звану "ЛНР". Вони виправдовували злочини окупантів і поширювали фейки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.