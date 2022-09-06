Жителю Умані дали 12 років в'язниці за співпрацю з російською розвідкою, - СБУ

"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки до реального терміну позбавлення волі засуджений агент головного управління генерального штабу РФ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що зловмисник був затриманий під час спецоперації СБУ в Черкаській області в липні минулого року. Чоловік намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами українських військ.

Зрадником виявився житель Умані, завербований представником російської військової розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році.

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