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Жителю Умані дали 12 років в'язниці за співпрацю з російською розвідкою, - СБУ

Фото: жителю Умані дали 12 років в'язниці за співпрацю з російською розвідкою (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Суд засудив до 12 років в'язниці жителя Умані, який працював на військову розвідку Російської Федерації. Чоловіка затримали ще в липні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки до реального терміну позбавлення волі засуджений агент головного управління генерального штабу РФ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що зловмисник був затриманий під час спецоперації СБУ в Черкаській області в липні минулого року. Чоловік намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами українських військ.

Зрадником виявився житель Умані, завербований представником російської військової розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році.

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Раніше повідомлялося, що у Львові викрили мережу пропагандистів, які працювали на так звану "ЛНР". Вони виправдовували злочини окупантів і поширювали фейки.

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