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Жителям Запорожской области советуют запасаться "буржуйками" и электробатареями

Фото: жителям Запорожской области советуют подготовиться к зиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области зимой может возникнуть критическая ситуация с отоплением. Жителям советуют приобрести электробатареи или" буржуйки", а также топливо для них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Областные власти отмечают, что оккупированные территории в холодный период могут остаться без газа и света. Жителей призвали эвакуироваться. Если уехать нет возможности, тогда советуют запастись альтернативным топливом - углем, дровами и пеллетами.

Жителям подконтрольных территорий, которые живут в частных домах, стоит приобрести электрическую батарею, твердотопливный котел или "буржуйку".

В многоквартирных домах ситуация сложнее. Альтернативой являются электрические обогреватели.

"Надо учесть состояние внутренних электрических сетей в доме, чтобы не спровоцировать пожар", - говорится в сообщении.

Как подготовиться к отопительному сезону?

Жителям объяснили, как минимизировать потерю тепла. Для этого нужно подготовить квартиру:

  • установить теплоотражающие экраны между стеной и батареей;
  • убрать шторы на уровне батареи;
  • провести теплоизоляцию окон и дверей (заклеить окна скотчем или клейкой лентой);
  • максимально утеплить балкон.

В самом многоквартирном доме нужно оперативно провести аварийно-ремонтные работы, а также:

  • провести теплоизоляцию внутридомовых сетей теплоснабжения;
  • утеплить двери и окна в подъездах;
  • проверить арматуру регулировки на входе;

Напомним, вчера жители оккупированной территории Запорожской области остались без электроэнергии. Ранее в регионе отключили газ.

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Запорожская областьОтопительный сезонГазЭлектроэнергия