Жителям Запорожской области советуют запасаться "буржуйками" и электробатареями

Областные власти отмечают, что оккупированные территории в холодный период могут остаться без газа и света. Жителей призвали эвакуироваться. Если уехать нет возможности, тогда советуют запастись альтернативным топливом - углем, дровами и пеллетами.

Жителям подконтрольных территорий, которые живут в частных домах, стоит приобрести электрическую батарею, твердотопливный котел или "буржуйку".

В многоквартирных домах ситуация сложнее. Альтернативой являются электрические обогреватели.

"Надо учесть состояние внутренних электрических сетей в доме, чтобы не спровоцировать пожар", - говорится в сообщении.

Как подготовиться к отопительному сезону?

Жителям объяснили, как минимизировать потерю тепла. Для этого нужно подготовить квартиру:

установить теплоотражающие экраны между стеной и батареей;

убрать шторы на уровне батареи;

провести теплоизоляцию окон и дверей (заклеить окна скотчем или клейкой лентой);

максимально утеплить балкон.

В самом многоквартирном доме нужно оперативно провести аварийно-ремонтные работы, а также: