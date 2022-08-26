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Жителям Запорізької області радять запасатися "буржуйками" та електробатареями

Фото: жителям Запорізької області радять підготуватися до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Запорізькій області взимку може виникнути критична ситуація з опаленням. Жителям радять придбати електробатареї чи "буржуйки", а також паливо для них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Обласна влада зазначає, що окуповані території у холодний період можуть залишитися без газу та світла. Жителів закликали евакуюватися. Якщо виїхати немає можливості, тоді радять запастися альтернативним паливом - вугіллям, дровами та пелетами.

Жителям підконтрольних територій, які мешкають у приватних будинках, варто придбати електричну батарею, твердопаливний котел чи "буржуйку".

У багатоквартирних будинках ситуація складніше. Альтернативою є електричні обігрівачі.

"Треба врахувати стан внутрішніх електричних мереж у будинку, щоб також не спровокувати пожежу", - йдеться у повідомленні.

Як підготуватися до опалювального сезону?

Жителям пояснили, як мінімізувати втрату тепла. Для цього потрібно підготувати квартиру:

  • встановити тепловідбиваючі екрани між стіною та батареєю;
  • прибрати штори на рівні батареї;
  • провести теплоізоляцію вікон та дверей (заклеїти вікна скотчем або клейкою стрічкою);
  • максимально утеплити балкон.

У самому багатоквартирному будинку потрібно оперативно провести аварійно-ремонтні роботи, а також:

  • провести теплоізоляцію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;
  • утеплити двері й вікна в під’їздах;
  • перевірити арматуру регулювання на вході;

Нагадаємо, вчора мешканці окупованої території Запорізької області залишилися без електроенергії. Раніше в регіоні відключили газ.

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Запорожская областьОпалювальный сезонГазЕлектроенергія