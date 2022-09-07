Жителям Закарпатья выплатят разовую помощь: названо условие

Жителям Закарпатской области будут выплачивать 4 тысячи гривен разовой помощи. Эти деньги будут компенсацией за бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в сентябре или октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Закарпатцы, которые в сентябре или октябре безвозмездно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат единовременную помощь в размере 4 тысяч гривен",- говорится в сообщении
По соответствующему распоряжению главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, средства на это выделят из областного бюджета в рамках региональной программы "Турбота".
При этом с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого размещенного в месяц.
Как сообщалось, переселенцы из Крыма и Севастополя могут рассчитывать на денежную помощь от украинского правительства наравне с другими внутриперемещенными лицами.
Напомним, ранее в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных рассказали, почему многие переселенцы до сих пор не получили соцвыплаты.
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