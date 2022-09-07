Жителям Закарпатья выплатят разовую помощь: названо условие

Жителям Закарпатской области будут выплачивать 4 тысячи гривен разовой помощи. Эти деньги будут компенсацией за бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в сентябре или октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"Закарпатцы, которые в сентябре или октябре безвозмездно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат единовременную помощь в размере 4 тысяч гривен",- говорится в сообщении

По соответствующему распоряжению главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, средства на это выделят из областного бюджета в рамках региональной программы "Турбота".

При этом с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого размещенного в месяц.