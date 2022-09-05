Могут ли переселенцы из Крыма получить выплаты: ответ Минреинтеграции

Переселенцы из Крыма и Севастополя могут рассчитывать на денежную помощь от украинского правительства наравне с другими внутренне перемещенными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минреинтеграции.

"На горячие линии Минреинтеграции поступают обращения от внутренних переселенцев из АР Крым и Севастополя: людей интересует, могут ли они рассчитывать на денежную помощь ВПЛ от государства. Могут, ведь они относятся к категории ВПЛ, прибывших из ВОТ", - говорится в сообщении.

На денежную помощь от государства могут рассчитывать граждане, переместившиеся:

с временно оккупированных территорий (в частности, ВОТ АР Крым и город Севастополь);

из территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке).

Также помощь от государства могут получить граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии РФ и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.

Если у вас возникают вопросы выплат или проблемы с ними, обращайтесь в Минреинтеграцию по номерам: