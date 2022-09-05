Могут ли переселенцы из Крыма получить выплаты: ответ Минреинтеграции
Переселенцы из Крыма и Севастополя могут рассчитывать на денежную помощь от украинского правительства наравне с другими внутренне перемещенными лицами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минреинтеграции.
"На горячие линии Минреинтеграции поступают обращения от внутренних переселенцев из АР Крым и Севастополя: людей интересует, могут ли они рассчитывать на денежную помощь ВПЛ от государства. Могут, ведь они относятся к категории ВПЛ, прибывших из ВОТ", - говорится в сообщении.
На денежную помощь от государства могут рассчитывать граждане, переместившиеся:
- с временно оккупированных территорий (в частности, ВОТ АР Крым и город Севастополь);
- из территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокировке).
Также помощь от государства могут получить граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии РФ и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.
Если у вас возникают вопросы выплат или проблемы с ними, обращайтесь в Минреинтеграцию по номерам:
- 15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;
- +38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и с ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
- +38 (066) 813 62 39 – горячая линия уполномоченного по ВПЛ.
Напомним, ранее мы писали, как и кто может получить выплаты от международных организаций в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.