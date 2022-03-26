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Жителям Сумской области запретили посещать леса

Фото: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий (facebook com dmytro zhyvytskyy)
Автор: Илона Свиридова

Сумская область вслед за другими регионами запретила населению посещать леса. Запрет не распространяется на военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумского городского совета.

Сообщается, что глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий подписал распоряжение о запрете посещения лесов и въезда на их территории на автомобилях и другой технике. Ограничения введены на период военного положения.

Также сообщается, что решение принято для предотвращения лесных пожаров. Заезжать в лес можно, если по нему проходит транзитная дорога.

Запрет не распространяется на Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования, а также на органы власти и постоянных лесопользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов введен в Черкасской, Ровенской и Киевской областях.

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Сумская область