Жителям Сумської області заборонили відвідувати ліси

Сумська область слідом за іншими регіонами заборонила населенню відвідувати ліси. Заборона не поширюється на військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської міської ради.

Повідомляється, що голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький підписав розпорядження про заборону відвідування лісів і в'їзду на їх території на автомобілях та іншій техніці. Обмеження введені на період воєнного стану.

Також повідомляється, що рішення прийнято для попередження лісових пожеж. Заїжджати в ліс можна, якщо по ньому проходить транзитна дорога.

Заборона не поширюється на Збройні сили України та інші військові формування, а також на органи влади та постійних лісокористувачів.