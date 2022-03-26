Жителям Сумської області заборонили відвідувати ліси

Сумська область слідом за іншими регіонами заборонила населенню відвідувати ліси. Заборона не поширюється на військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської міської ради.
Повідомляється, що голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький підписав розпорядження про заборону відвідування лісів і в'їзду на їх території на автомобілях та іншій техніці. Обмеження введені на період воєнного стану.
Також повідомляється, що рішення прийнято для попередження лісових пожеж. Заїжджати в ліс можна, якщо по ньому проходить транзитна дорога.
Заборона не поширюється на Збройні сили України та інші військові формування, а також на органи влади та постійних лісокористувачів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборону на відвідування лісів введено в Черкаській, Рівненській та Київській областях.
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