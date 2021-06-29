Жителям США не рекомендуют ездить в Россию: названо несколько причин

Госдепартамент США не рекомендует американцам посещать Российскую Федерацию по нескольким причинам. Среди них терроризм, преследования, высокая вероятность заразиться коронавирусом и другие.
Соответствующее предупреждение было опубликовано на сайте Госдепартамента США.
В предупреждении говорится, что граждане США в России (военные, чиновники, бизнесмены и др.) подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.
"Все сотрудники правительства США должны тщательно продумать свою необходимость в поездке в Россию", - предупредили в Госдепартаменте.
Кроме того,
Что касается терроризма в России, то в США предупреждают о имеющихся там группах и организациях. Там утверждают, что террористы могут атаковать озможность правительства США оказывать помощь своим гражданам в России сильно ограничена.
Еще одна причина отложить поезду в РФ - высокий уровень COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний определили 3-й уровень опасности для России. Кроме того в РФ действуют ограничения на въезд граждан США из-за коронавируса.
Напомним, США перестанут выдавать россиянам визы. Это должно произойти в августе.
Ранее сообщалось, что США потребовали от России прекратить оккупацию Крыма.