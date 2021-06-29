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Жителям США не рекомендують їздити в Росію: названо кілька причин

Автор: Наталья Скороход

Держдепартамент США не рекомендує американцям відвідувати Російську Федерацію з кількох причин. Серед них тероризм, переслідування, висока ймовірність заразитися коронавірусом та інші.

Відповідне попередження було опубліковано на сайті Держдепартаменту США.

У попередженні йдеться, що громадяни США в Росії (військові, чиновники, бізнесмени та ін.) піддавалися довільним допитам і погрозам з боку російських посадових осіб і можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання.

"Всі співробітники уряду США повинні ретельно продумати свою необхідність в поїздці в Росію", - попередили в Держдепартаменті.

Крім того,

Що стосується тероризму в Росії, то в США попереджають про наявні там групах і організаціях. Там стверджують, що терористи можуть атакувати уряду США надавати допомогу своїм громадянам в Росії сильно обмежена.

Ще одна причина відкласти поїзду в РФ - високий рівень COVID-19. Центри з контролю і профілактики захворювань визначили 3-й рівень небезпеки для Росії. Крім того в РФ діють обмеження на в'їзд громадян США через коронавірус.

Нагадаємо, США перестануть видавати росіянам візи. Це має відбутися в серпні.

Раніше повідомлялося, що США зажадали від Росії припинити окупацію Криму.

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Російська Федерація