Жителям США не рекомендують їздити в Росію: названо кілька причин

У попередженні йдеться, що громадяни США в Росії (військові, чиновники, бізнесмени та ін.) піддавалися довільним допитам і погрозам з боку російських посадових осіб і можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання.

"Всі співробітники уряду США повинні ретельно продумати свою необхідність в поїздці в Росію", - попередили в Держдепартаменті.

Крім того,

Що стосується тероризму в Росії, то в США попереджають про наявні там групах і організаціях. Там стверджують, що терористи можуть атакувати уряду США надавати допомогу своїм громадянам в Росії сильно обмежена.

Ще одна причина відкласти поїзду в РФ - високий рівень COVID-19. Центри з контролю і профілактики захворювань визначили 3-й рівень небезпеки для Росії. Крім того в РФ діють обмеження на в'їзд громадян США через коронавірус.