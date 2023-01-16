Жителям Нікопольського району краще провести ніч в укриттях, - голова РВА

Мешканцям прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області рекомендують перебувати в ніч проти 16 січня в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"Прошу жителів прибережних територій провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам - справедливого покарання", - наголосив він. Євтушенко не зазначив причини такого прохання, можливо, є ймовірність посилених атак зі сторони росіян.