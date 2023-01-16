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Жителям Нікопольського району краще провести ніч в укриттях, - голова РВА

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Дніпропетровська область, Понеділок 16 січня 2023 00:41
Жителям Нікопольського району краще провести ніч в укриттях, - голова РВА Фото: жителів Нікопольщини закликали перебувати в укриттях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Мешканцям прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області рекомендують перебувати в ніч проти 16 січня в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"Прошу жителів прибережних територій провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам - справедливого покарання", - наголосив він.

Євтушенко не зазначив причини такого прохання, можливо, є ймовірність посилених атак зі сторони росіян.

Нагадаємо, що в ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

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Дніпропетровська область Нікополь
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