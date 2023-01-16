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Жителям Никопольского района лучше провести ночь в укрытиях, - глава РВА

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Днепропетровская область, Понедельник 16 января 2023 00:41
Жителям Никопольского района лучше провести ночь в укрытиях, - глава РВА Фото: жителей Никопольщины призвали находиться в укрытиях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Жителям прибрежных территорий Никопольского района Днепропетровской области рекомендуют находиться в ночь на 16 января в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен. Искренне желаю вам в тихую ночь, а врагам - справедливого наказания", - подчеркнул он.

Евтушенко не отметил причину такой просьбы, возможно, есть вероятность усиленных атак со стороны россиян.

Напомним, что в ночь на 15 января россияне вочередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.

Ранее мы писали, что 11 января российские кафиры в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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