Жителям Никопольского района лучше провести ночь в укрытиях, - глава РВА
Жителям прибрежных территорий Никопольского района Днепропетровской области рекомендуют находиться в ночь на 16 января в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы районной военной администрации Евгения Евтушенко.
"Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен. Искренне желаю вам в тихую ночь, а врагам - справедливого наказания", - подчеркнул он.
Евтушенко не отметил причину такой просьбы, возможно, есть вероятность усиленных атак со стороны россиян.
Напомним, что в ночь на 15 января россияне вочередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.
Ранее мы писали, что 11 января российские кафиры в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.
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