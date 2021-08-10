Жителям Нидерландов начали бесплатно выдавать COVID-тесты

Со вторника, 10 августа, жителям Нидерландов начали выдавать по два бесплатных теста на коронавирус. Инициатива продлиться до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .

"Все домохозяйства в Нидерландах получат письмо, с помощью которого они смогут бесплатно заказать два самотестирования короны. С помощью кода, указанного в письме, люди могут запросить тесты через интернет, которые будут доставлены им на дом в течение полутора недель", - говорится в сообщении.

Таким образом, жители страны могут пройти тестирование до встречи с другими людьми, например, на работе, в школе или на дне рождения.

В письме также объясняется, когда полезно проводить самодиагностику, а когда необходимо пройти обследование на вирус.