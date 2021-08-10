Жителям Нідерландів почали безкоштовно видавати COVID-тести

З вівторка, 10 серпня, жителям Нідерландів почали видавати по два безкоштовних тесту на коронавірус. Ініціатива триватиме до 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду .

"Всі домогосподарства в Нідерландах отримають лист, за допомогою якого вони зможуть безкоштовно замовити два самотестування корони. За допомогою коду, зазначеного в листі, люди можуть запросити тести через Інтернет, які будуть доставлені їм додому протягом півтора тижнів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, жителі країни можуть пройти тестування до зустрічі з іншими людьми, наприклад, на роботі, в школі або на дні народження.

У листі також пояснюється, коли корисно проводити самодіагностику, а коли необхідно пройти обстеження на вірус.