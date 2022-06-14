Жителям Львовской области отключат радио и ТВ: в чем причина

Во Львовской области 14 и 15 июня возможны кратковременные отключения радиостанций и цифрового телевидения. Причиной тому является проведение профилактических работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
"14-15 июня на объекте Львовского филиала КРРТ РТПС будут проводиться первоочередные профилактические работы на башне РТПС Львов. Из-за этого возможны кратковременные отключения перечисленных ниже радиостанций и цифрового телевидения в промежутках по 20 минут во время подъема и спуска работников с башни", - предупреждает Козицкий.
По его ловам, речь идет о:
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