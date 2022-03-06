В "Дія" появилось украинское телевидение
В приложении "Дія" появилось украинское телевидение "Дія.TV". Теперь украинцы имеют бесплатный доступ к новостям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
"Чтобы не позволить оккупантам блокировать наше телевидение и сеять ложь, вместе со стриминговым сервисом Megogo запускаем онлайн-трансляцию украинских телеканалов в приложении "Дія" - "Дія.TV". Благодаря ему украинцы будут иметь бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой необходимо:
- обновить приложение "Дія".
- зайди в раздел "Услуги".
- выбрать "Дія.TV".
Трансляция телеканалов начнется автоматически. Новая услуга уже доступна пользователям IOS и Android.
Сейчас "Дія.TV" транслирует марафон единства "Мы сильны вместе", к которому присоединились ведущие украинские телеканалы. Со временем появятся детский контент, развлекательные и информационные программы.
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