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В "Дія" появилось украинское телевидение

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 11:34
В "Дія" появилось украинское телевидение Фото: В "Дія" появилось украинское телевидение (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В приложении "Дія" появилось украинское телевидение "Дія.TV". Теперь украинцы имеют бесплатный доступ к новостям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

"Чтобы не позволить оккупантам блокировать наше телевидение и сеять ложь, вместе со стриминговым сервисом Megogo запускаем онлайн-трансляцию украинских телеканалов в приложении "Дія" - "Дія.TV". Благодаря ему украинцы будут иметь бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой необходимо:

  • обновить приложение "Дія".
  • зайди в раздел "Услуги".
  • выбрать "Дія.TV".

Трансляция телеканалов начнется автоматически. Новая услуга уже доступна пользователям IOS и Android.

Сейчас "Дія.TV" транслирует марафон единства "Мы сильны вместе", к которому присоединились ведущие украинские телеканалы. Со временем появятся детский контент, развлекательные и информационные программы.

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