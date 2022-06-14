Жителям Львівської області відключать радіо та ТБ: у чому причина

"14-15 червня на об’єкті Львівської філії КРРТ РТПС проводитимуться першочергові профілактичні роботи на вежі РТПС Львів. Через це можливі короткочасні відключення перелічених нижче радіостанцій та цифрового телебачення в проміжках по 20 хвилин під час піднімання та спускання працівників з вежі", - попереджає Козицький.

Список

За його ловами, мова йде про:

ПрАТ "Радіокомпанія "ГАЛА" 101,3 МГц;

ТОВ "ТРК "Радіо Кохання" 91,5 МГц;

ПАТ "Наше радіо" 106,0 МГц;

ТРК "Галицька столиця" 89,7 МГц;

ТОВ "Престайм.ком.юа" 107,2 МГц;

ПП "НТА" 57 ТВК;

ТОВ "ТРК" "Медіа маркет" 101, 7 МГц;

ТОВ "РІЦ" "Незалежність" 106, 7 МГц;

ТОВ "ТРК "Говерла" 104,3 МГц;

ТОВ "ТРК "Класік радіо" 89,1 МГц;

ТОВ "ІФ Медіа груп" 66,26 МГц;

ТОВ "ЧК" 105,4 МГц;

ТОВІ "ТРК "Еммануїл" 67,82 МГц;

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, як відстежувати інформацію про події в Україні, якщо немає інтернету.

Додамо, що в додатку держпослуг "Дія" з'явилося українське телебачення "Дія.TV".