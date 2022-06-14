Жителям Львівської області відключать радіо та ТБ: у чому причина

У Львівській області 14 та 15 червня можливі короткочасні відключення радіостанцій та цифрового телебачення. Причиною тому є проведення профілактичних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
"14-15 червня на об’єкті Львівської філії КРРТ РТПС проводитимуться першочергові профілактичні роботи на вежі РТПС Львів. Через це можливі короткочасні відключення перелічених нижче радіостанцій та цифрового телебачення в проміжках по 20 хвилин під час піднімання та спускання працівників з вежі", - попереджає Козицький.
За його ловами, мова йде про:
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, як відстежувати інформацію про події в Україні, якщо немає інтернету.
Додамо, що в додатку держпослуг "Дія" з'явилося українське телебачення "Дія.TV".
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.