Жителям Львовской области отключат радио и ТВ: в чем причина

Во Львовской области 14 и 15 июня возможны кратковременные отключения радиостанций и цифрового телевидения. Причиной тому является проведение профилактических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"14-15 июня на объекте Львовского филиала КРРТ РТПС будут проводиться первоочередные профилактические работы на башне РТПС Львов. Из-за этого возможны кратковременные отключения перечисленных ниже радиостанций и цифрового телевидения в промежутках по 20 минут во время подъема и спуска работников с башни", - предупреждает Козицкий.

Список

По его ловам, речь идет о:

ЧАО "Радиокомпания "ГАЛА" 101,3 МГц;

ООО "ТРК "Радио "Кохання" 91,5 МГц;

ПАО "Наше радио" 106,0 МГц;

ТРК "Галицкая столица" 89,7 МГц;

ООО "Престайм.ком.юа" 107,2 МГц;

ЧП "НТА" 57 ТИК;

ООО "ТРК "Медиа маркет" 101, 7 МГц;

ООО "РИЦ" "Незалежнисть" 106, 7 МГц;

ООО "ТРК "Говерла" 104,3 МГц;

ООО "ТРК "Классик радио" 89,1 МГц;

ООО "ИФ Медиа Групп" 66,26 МГц;

ООО "ЧК" 105,4 МГц;

ТОВІ "ТРК "Эммануил" 67,82 МГц;

Напомним, недавно мы сообщали, как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета.

Добавим, что в приложении госуслуг "Дія" появилось украинское телевидение "Дія.TV".