Жителям Львовской области отключат радио и ТВ: в чем причина
Во Львовской области 14 и 15 июня возможны кратковременные отключения радиостанций и цифрового телевидения. Причиной тому является проведение профилактических работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
"14-15 июня на объекте Львовского филиала КРРТ РТПС будут проводиться первоочередные профилактические работы на башне РТПС Львов. Из-за этого возможны кратковременные отключения перечисленных ниже радиостанций и цифрового телевидения в промежутках по 20 минут во время подъема и спуска работников с башни", - предупреждает Козицкий.
Список
По его ловам, речь идет о:
- ЧАО "Радиокомпания "ГАЛА" 101,3 МГц;
- ООО "ТРК "Радио "Кохання" 91,5 МГц;
- ПАО "Наше радио" 106,0 МГц;
- ТРК "Галицкая столица" 89,7 МГц;
- ООО "Престайм.ком.юа" 107,2 МГц;
- ЧП "НТА" 57 ТИК;
- ООО "ТРК "Медиа маркет" 101, 7 МГц;
- ООО "РИЦ" "Незалежнисть" 106, 7 МГц;
- ООО "ТРК "Говерла" 104,3 МГц;
- ООО "ТРК "Классик радио" 89,1 МГц;
- ООО "ИФ Медиа Групп" 66,26 МГц;
- ООО "ЧК" 105,4 МГц;
- ТОВІ "ТРК "Эммануил" 67,82 МГц;
Напомним, недавно мы сообщали, как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета.
Добавим, что в приложении госуслуг "Дія" появилось украинское телевидение "Дія.TV".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.