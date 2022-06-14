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Жителям Львовской области отключат радио и ТВ: в чем причина

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Львовская область, Вторник 14 июня 2022 11:03
Жителям Львовской области отключат радио и ТВ: в чем причина Фото: жителям Львовской области отключат радио и ТВ (freeplk.com)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области 14 и 15 июня возможны кратковременные отключения радиостанций и цифрового телевидения. Причиной тому является проведение профилактических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"14-15 июня на объекте Львовского филиала КРРТ РТПС будут проводиться первоочередные профилактические работы на башне РТПС Львов. Из-за этого возможны кратковременные отключения перечисленных ниже радиостанций и цифрового телевидения в промежутках по 20 минут во время подъема и спуска работников с башни", - предупреждает Козицкий.

Список

По его ловам, речь идет о:

  • ЧАО "Радиокомпания "ГАЛА" 101,3 МГц;
  • ООО "ТРК "Радио "Кохання" 91,5 МГц;
  • ПАО "Наше радио" 106,0 МГц;
  • ТРК "Галицкая столица" 89,7 МГц;
  • ООО "Престайм.ком.юа" 107,2 МГц;
  • ЧП "НТА" 57 ТИК;
  • ООО "ТРК "Медиа маркет" 101, 7 МГц;
  • ООО "РИЦ" "Незалежнисть" 106, 7 МГц;
  • ООО "ТРК "Говерла" 104,3 МГц;
  • ООО "ТРК "Классик радио" 89,1 МГц;
  • ООО "ИФ Медиа Групп" 66,26 МГц;
  • ООО "ЧК" 105,4 МГц;
  • ТОВІ "ТРК "Эммануил" 67,82 МГц;

Напомним, недавно мы сообщали, как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета.

Добавим, что в приложении госуслуг "Дія" появилось украинское телевидение "Дія.TV".

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