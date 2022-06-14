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Жителям Львівської області відключать радіо та ТБ: у чому причина

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Львівська область, Вівторок 14 червня 2022 11:03
Жителям Львівської області відключать радіо та ТБ: у чому причина Фото: жителям Львівської області відключать радіо та ТБ (freeplk.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області 14 та 15 червня можливі короткочасні відключення радіостанцій та цифрового телебачення. Причиною тому є проведення профілактичних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"14-15 червня на об’єкті Львівської філії КРРТ РТПС проводитимуться першочергові профілактичні роботи на вежі РТПС Львів. Через це можливі короткочасні відключення перелічених нижче радіостанцій та цифрового телебачення в проміжках по 20 хвилин під час піднімання та спускання працівників з вежі", - попереджає Козицький.

Список

За його ловами, мова йде про:

  • ПрАТ "Радіокомпанія "ГАЛА" 101,3 МГц;
  • ТОВ "ТРК "Радіо Кохання" 91,5 МГц;
  • ПАТ "Наше радіо" 106,0 МГц;
  • ТРК "Галицька столиця" 89,7 МГц;
  • ТОВ "Престайм.ком.юа" 107,2 МГц;
  • ПП "НТА" 57 ТВК;
  • ТОВ "ТРК" "Медіа маркет" 101, 7 МГц;
  • ТОВ "РІЦ" "Незалежність" 106, 7 МГц;
  • ТОВ "ТРК "Говерла" 104,3 МГц;
  • ТОВ "ТРК "Класік радіо" 89,1 МГц;
  • ТОВ "ІФ Медіа груп" 66,26 МГц;
  • ТОВ "ЧК" 105,4 МГц;
  • ТОВІ "ТРК "Еммануїл" 67,82 МГц;

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, як відстежувати інформацію про події в Україні, якщо немає інтернету.

Додамо, що в додатку держпослуг "Дія" з'явилося українське телебачення "Дія.TV".

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