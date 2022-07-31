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Жителям Крыма приходит понимание об угрозе войны на полуострове, - Минобороны

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Воскресенье 31 июля 2022 13:11
Жителям Крыма приходит понимание об угрозе войны на полуострове, - Минобороны Фото: Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (finbalance.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Настроения населения во временно оккупированном Крыму меняются. К жителям приходит понимание риска угрозы войны на территории полуострова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого в интервью для "Радио Свобода".

"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются общественных таких настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства-то ли Киев, то ли Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе - это те родственники, где братья, сыновья, отцы погибли... угроза переноса войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", – сказал Скибицкий.

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