Жителям Крыма приходит понимание об угрозе войны на полуострове, - Минобороны

"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются общественных таких настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства-то ли Киев, то ли Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе - это те родственники, где братья, сыновья, отцы погибли... угроза переноса войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", – сказал Скибицкий.