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Жителям Кропивницького дали термінові рекомендації через НП у місті

Фото: фахівці досліджують якість повітря у Кропивницькому (t.me/kirovohradskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Після ліквідації масштабної пожежі на підприємстві "Хімрезерв" у Кропивницькому фахівці почали досліджувати якість повітря у місті. Жителям дали термінові рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кіровоградської ОВА.

Як зазначається, фахівці Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб вже почали дослідження якості повітря на території "Хімрезерву" і розробили список рекомендацій для містян.

  • За можливістю, залишити зону задимлення. Звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі. Не робити пробіжок та прогулянок.
  • Рекомендується збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів можливо пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
  • За посилення запаху гарі рекомендується одягати захисні маски.
  • Особливо це стосується літніх людей, та тих, хто страждає на діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, алергію.
  • Слід тримати вікна зачиненими. З метою непроникнення задимленого повітря рекомендується завішувати вікна, кватирки, фрамуги, двері зволоженою тканиною і періодично її змінювати. 
  • Проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях і на робочих місцях; корисно також поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.
  • Кілька разів на день приймайте душ.
  • Частіше промивайте ніс і горло.
  • У їжі перевагу надавайте фруктам і овочам, іншим стравам, багатим на мінеральні речовини.
  • Продукти із власних городів мешканцям в зоні впливу пожежі перед вживанням необхідно обов’язково ретельно мити.
  • Не вживайте алкоголь. Не паліть. Це провокує розвиток гострих і хронічних захворювань дихальної системи.
  • Користуйтеся приміщеннями, де є очищення повітря і працюють кондиціонери.
  • Обмежити контакт дітей з піском та ґрунтом на ігрових майданчиках, розташованих в зоні впливу пожежі.
  • Якщо є хронічні захворювання - виконуйте вказівки вашого лікаря.
  • Якщо у вас з’явилися задишка, кашель - зверніться до лікаря.
     

Пожежа у Кропивницькому 6 травня

У понеділок, 6 травня, у Кропивницькому сталася надзвичайна подія техногенного характеру - загорілося підприємство "Хімрезерв". Вогонь вдалось локалізувати, однак відомо про одного загиблого.

Як повідомили у ДСНС, на території резервуарного парку підприємства загорілася ємність з рідинами.

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КропивницькийКіровоградська область