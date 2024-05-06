Жителям Кропивницького дали термінові рекомендації через НП у місті

Як зазначається, фахівці Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб вже почали дослідження якості повітря на території "Хімрезерву" і розробили список рекомендацій для містян.
За можливістю, залишити зону задимлення. Звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі. Не робити пробіжок та прогулянок.
Рекомендується збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів можливо пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
За посилення запаху гарі рекомендується одягати захисні маски.
Особливо це стосується літніх людей, та тих, хто страждає на діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, алергію.
Слід тримати вікна зачиненими. З метою непроникнення задимленого повітря рекомендується завішувати вікна, кватирки, фрамуги, двері зволоженою тканиною і періодично її змінювати.
Проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях і на робочих місцях; корисно також поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.
Кілька разів на день приймайте душ.
Частіше промивайте ніс і горло.
У їжі перевагу надавайте фруктам і овочам, іншим стравам, багатим на мінеральні речовини.
Продукти із власних городів мешканцям в зоні впливу пожежі перед вживанням необхідно обов’язково ретельно мити.
Не вживайте алкоголь. Не паліть. Це провокує розвиток гострих і хронічних захворювань дихальної системи.
Користуйтеся приміщеннями, де є очищення повітря і працюють кондиціонери.
Обмежити контакт дітей з піском та ґрунтом на ігрових майданчиках, розташованих в зоні впливу пожежі.
Якщо є хронічні захворювання - виконуйте вказівки вашого лікаря.
Якщо у вас з’явилися задишка, кашель - зверніться до лікаря.
Пожежа у Кропивницькому 6 травня
У понеділок, 6 травня, у Кропивницькому сталася надзвичайна подія техногенного характеру - загорілося підприємство "Хімрезерв". Вогонь вдалось локалізувати, однак відомо про одного загиблого.
Як повідомили у ДСНС, на території резервуарного парку підприємства загорілася ємність з рідинами.