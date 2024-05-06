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Жителям Кропивницкого дали срочные рекомендации из-за ЧП в городе

Фото: специалисты исследуют качество воздуха в Кропивницком (t.me/kirovohradskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

После ликвидации масштабного пожара на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком специалисты начали исследовать качество воздуха в городе. Жителям дали срочные рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кировоградской ОВА.

Как отмечается, специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней уже приступили к исследованию качества воздуха на территории "Химрезерва" и разработали список рекомендаций для горожан.

  • По возможности оставить зону задымления. Свести к минимуму пребывание на открытом воздухе. Не совершать пробежок и прогулок.
  • Рекомендуется увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения утраты солей и микроэлементов можно пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
  • При усилении запаха гари рекомендуется одевать защитные маски.
  • Особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, аллергией.
  • Следует держать окна закрытыми. В целях непроникновения задымленного воздуха рекомендуется завешивать окна, форточки, фрамуги, двери увлажненной тканью и периодически ее менять.
  • Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.
  • Несколько раз в день принимайте душ.
  • Почаще промывайте нос и горло.
  • В еде предпочтение отдавайте фруктам и овощам, другим блюдам, богатым минеральными веществами.
  • Продукты из своих огородов жителям в зоне воздействия пожара перед употреблением необходимо обязательно тщательно мыть.
  • Не употребляйте алкоголь. Не курите. Это провоцирует развитие острых и хронических болезней дыхательной системы.
  • Используйте помещения, где есть очистка воздуха и работают кондиционеры.
  • Ограничить контакт детей с песком и почвой на площадках, расположенных в зоне воздействия пожара.
  • Если есть хронические заболевания - следуйте указаниям вашего врача.
  • Если у вас появились одышка, кашель - обратитесь к врачу.

Пожар в Кропивницком 6 мая

В понедельник, 6 мая, в Кропивницком произошло чрезвычайное событие техногенного характера - загорелось предприятие "Химрезерв". Огонь удалось локализовать, однако известно об одном погибшем.

Как сообщили в ГСЧС, на территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями.

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