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Жителям Київщини, які залишилися без світла після атаки 31 жовтня, повернули електропостачання, - ОВА

Фото: мешканцям Київської області, які залишилися без світла після атаки 31 жовтня, повернули електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Київській області енергетики відновили подачу електрики всім абонентам, які залишилися без світла внаслідок атаки окупантів 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби у Telegram.

Також Кулеба розповів, що сьогодні з 5 ранку на у Київській області знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії.

"Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій", - пояснив він.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, у різних регіонах України для подолання дефіциту в енергосистемі застосовуватимуться як аварійні, так і погодинні відключення світла.

Також раніше повідомлялося, що Київська область може залишитися без світла на кілька тижнів. Такий сценарій не можна виключати у разі подальших ударів росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури.

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ЕлектроенергіяКиївська область