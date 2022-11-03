Жителям Київщини, які залишилися без світла після атаки 31 жовтня, повернули електропостачання, - ОВА

У Київській області енергетики відновили подачу електрики всім абонентам, які залишилися без світла внаслідок атаки окупантів 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби у Telegram.

Також Кулеба розповів, що сьогодні з 5 ранку на у Київській області знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії. "Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій", - пояснив він.