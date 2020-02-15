Жителям Керчи рекомендуют воздержаться от поездок на материковую Украину

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

ГПСУ Украины контролирует исполнением крымчанами судебных решений

Подконтрольная России "администрация" Керчи рекомендует жителям города воздержаться от осуществления поездок на материковую часть Украины, а при пересечении админграницы между Крымом и Херсонской областью "быть предельно осторожными". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Власти" Керчи заявили, что Госпограничной службой Украины ведется контроль за исполнением гражданами, зарегистрированными на полуострове, судебных решений, которые были вынесены в отношении них украинскими судами и предусматривали ограничения выезда за границу.

"С декабря 2019 указанным лицам запрещен выезд в Крым с территории материковой Украины в целях пресечения попыток укрытия на территории России. Под контролируемую категорию попадают в том числе жители Крыма, имеющие подтвержденную в судебном порядке задолжность по выплате алиментов и кредитным обязательствам перед банками", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Турцией о строительство городка для переселенцев из оккупированного Крыма в Херсонской области.

РБК-Украина писало, что изменения в порядке выезда с временно оккупированной территории Крыма и въезда из нее граждан Украины возрастом до 16 лет вступило в силу с 9 февраля 2020 года.