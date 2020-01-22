Порядок пересечения админграницы с Крымом изменится 9 февраля

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Участились попытки перевозки детей без необходимых документов

Изменения в порядке выезда с временно оккупированной территории Крыма и въезда из нее граждан Украины возрастом до 16 лет вступают в силу с 9 февраля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что из-за распространения фейковых сообщений об изменениях в правилах пересечения админграницы участились попытки перевозки детей без необходимых документов.

"Такие сообщения вызвали увеличение отказов в пропуске, из-за которых граждане выражают недовольство и обвиняют сотрудников Госпогранслужбы. Отмечаем! Соответствующие изменения еще не вступили в силу", - отметили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что согласно изменениям, с 9 февраля выезд на ВОТ детей в возрасте до 16 лет возможно в сопровождении родителей или уполномоченных ими лицами. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых. В таких случаях наличие второго из родителей или поручений от него не обязательное.

Напомним, 19 декабря, на временное контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону.