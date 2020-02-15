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Жителям Керчі рекомендують утриматися від поїздок на материкову Україну

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 02:39
Жителям Керчі рекомендують утриматися від поїздок на материкову Україну
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

ДПСУ України контролює виконанням кримчанами судових рішень

Підконтрольна Росії "адміністрація" Керчі рекомендує жителям міста утриматися від здійснення поїздок на материкову частину України, а при перетинанні админграницы між Кримом і Херсонською областю "бути гранично обережними". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Влади" Керчі заявили, що Держприкордон службою України ведеться контроль за виконанням громадянами, зареєстрованими на півострові, судових рішень, які були винесені стосовно них українськими судами і передбачали обмеження виїзду за кордон.

"З грудня 2019 зазначеним особам заборонений виїзд в Крим з території материкової України з метою припинення спроб укриття на території Росії. Під контрольовану категорію потрапляють в тому числі жителі Криму, які мають підтверджений у судовому порядку заборгованість по виплаті аліментів і кредитними зобов'язаннями перед банками", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з Туреччиною про будівництво містечка для переселенців з окупованого Криму в Херсонській області.

РБК-Україна писало, що зміни в порядок виїзду з тимчасово окупованої території Криму і в'їзду з неї громадян України віком до 16 років набрало чинності з 9 лютого 2020 року.

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