Жителям Херсона рекомендують евакуюватись. Городяни можуть залишитися без світла та тепла

Влада Херсона рекомендує мешканцям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреігтеграції .
Зазначається, що із закликом евакуюватись військове керівництво Херсонської області звернулося до мешканців мікрорайону Острів.
у повідомленні.
Щоб подати заявку на безкоштовну евакуацію, необхідно звернутись на гарячу лінію Херсонської ОВА: 0800330951 або (091) 481-78-45.
Нагадаємо, вчораросійські окупанти 61 раз обстріляли територію регіону. Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок атак загинула одна людина, ще двоє поранено.
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