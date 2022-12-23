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Жителям Херсона рекомендують евакуюватись. Городяни можуть залишитися без світла та тепла

Фото: мешканцям Херсона рекомендують евакуюватися (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Влада Херсона рекомендує мешканцям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися. Існує ризик, що городяни можуть залишитися без тепла та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреігтеграції .

Зазначається, що із закликом евакуюватись військове керівництво Херсонської області звернулося до мешканців мікрорайону Острів.

у повідомленні.

Щоб подати заявку на безкоштовну евакуацію, необхідно звернутись на гарячу лінію Херсонської ОВА: 0800330951 або (091) 481-78-45.

Нагадаємо, вчораросійські окупанти 61 раз обстріляли територію регіону. Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок атак загинула одна людина, ще двоє поранено.

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Херсоневакуація