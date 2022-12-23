Жителям Херсона рекомендуют эвакуироваться. Горожане могут остаться без света и тепла

Власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреигтеграции .

Чтобы подать заявку на бесплатную эвакуацию, необходимо обратиться на горячую линию Херсонской ОВА: 0800330951 или (091) 481-78-45.

Отмечается, что с призывом эвакуироваться военное руководство Херсонской области обратилось к жителям микрорайона Остров.

Напомним, вчера российские оккупанты 61 раз обстреляли территорию региона. Мирные населенные пункты области захватчики атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Вследствие атак погиб один человек, еще двое ранены.

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