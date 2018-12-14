Жителям Харьковской области будут учитывать газ по новым нормам потребления

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые нормы приближены к реальному потреблению газа, стимулируют установку счетчиков и экономное использование энергоресурса

На исполнение решения Верховного суда Украины, с ноября 2018 года будут изменены нормы потребления газа для клиентов ПАО "Харьковгаз", которые не имеют газовых счетчиков. Изменение норм коснется лишь 6,6% домовладений Харьковской области, которые сейчас пользуются голубым топливом и не обеспечены его коммерческим учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новые нормы приближены к реальному потреблению газа, стимулируют установку счетчиков и экономное использование энергоресурса. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия топлива в связи с эффектом от изменения норм составит более 380 млн куб. м в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд отменил заниженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков. Соответствующие постановления Кабмина № 203 и 204 от 23.03.2016 года признаны недействительными решением суда с момента их принятия из-за нарушение регламента утверждения, отсутствия обоснований и расчетов. Поэтому с ноября ежемесячные объемы потребления газа для клиентов ПАО "Харьковгаз" без счетчиков будут указываться с учетом изменения норм. Что касается перерасчета объемов потребленного газа, за период действия отмененных постановлений, эта ситуация нуждается в урегулировании со стороны Кабинета Министров Украины, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители без счетчиков", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Личных кабинетах пользователей газа исключительно информационно доказана стоимость перечисленных объемов газа для каждого отдельного потребителя, без включения этой стоимости в сумму оплаты за газ.

Научно-статистические исследования потребления газа, фактические данные по Харьковской области, указывают на то, что нормы, которые действовали до 1 ноября 2018 года были почти в три раза ниже реального использования газа.

Потребление газа в Харьковской области в сравнении с нормами (куб. м на 1 человека в месяц)

Категория потребления газа Фактическое среднее потребление газа по данным домовых счетчиков за период октябрь-март Нормы, которые признаны судом недействительными Нормы, которые будут действовать с ноября 2018р. Исследование USAID Анализ УкрНДИинжпроек Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения 9,8 3,3 9,8 5,84 6,9 Плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения 20,5 5,4 18,3 11,3

Фактическое среднее потребление газа (за период октябрь-март) определено по данным счетчиков, установленных в 266 домах Харьковской области в 15 тыспотребителей.

Также в пресс-службе отметили, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домовладением. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Необоснованность заниженных норм доказывают фактические показания счетчиков наших клиентов. Проанализировав общее потребление жителей свыше 260 домов Харьковской области, которые пользуются только плитами, видим, что реальное потребление на одного человека, например в месяцы отопительного сезона, составляет более 9 кубучних метров, а не 3,3 как по норме" - отметила коммерческий директор ПАО "Харьковгаз" Ирина Листова.

В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками. В то же время, отсутствие счетчиков и необоснованные нормы потребления газа лишают стимулов для сбережения топлива.

По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.