Мешканцям Харківської області обліковуватимуть газ за новими нормами споживання

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Нові норми наближені до реального споживання газу, стимулюють встановлення лічильників та заощадливе використання енергоресурсу

На виконання рішення Верховного суду України, з листопада 2018 року будуть змінені норми споживання газу для клієнтів ПАТ "Харківгаз", які не мають газових лічильників. Зміна норм торкнеться лише 6,6% домоволодінь Харківської області, які наразі користуються блакитним паливом та не забезпечені його комерційним обліком. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що нові норми наближені до реального споживання газу, стимулюють встановлення лічильників та заощадливе використання енергоресурсу. За оцінками незалежних експертів та фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія палива у звязку з ефектом від зміни норм складе понад 380 млн куб. м на рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд відмінив занижені норми споживання газу для побутових споживачів, без лічильників. Відповідні постанови Кабміну № 203 та 204 від 23.03.2016 року визнанні нечинними рішенням суду з моменту їх прийняття через порушення регламенту затвердження, відсутності обгрунтувань та розрахунків. Тому з листопада щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів ПАТ "Харківгаз" без лічильників зазначатимуться з врахуванням зміни норм. Що стосується перерахунку обсягів спожитого газу, за період дії відмінених постанов, ця ситуація потребує врегулювання з боку Кабінету Міністрів України, з врахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості має враховувати необгрунтовні втрати, які зазнали учасники ринку газу, в тому числі споживачі без лічильників", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Особистих кабінетах користувачів газу виключно інформаційно доведено вартість перерахованих обсягів газу для кожного окремого споживача, без включеня цієї вартості в суму оплати за газ.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, фактичні дані по Харківській області, вказують на те, що норми, яки діяли до 1 листопада 2018 року були майже втричі нижчі реального використання газу.

Споживання газу в Харківській області в порівнянні з нормами (куб. м на 1 людину в місяць)

Категорія споживання газу Фактичне середнє споживання газу за даними будинкових лічильників за період жовтень-березень Норми, що визнані судом нечинними Норми, що діятимуть з листопада 2018р. Дослідження USAID Аналіз УкрНДІінжпроек Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 9,8 3,3 9,8 5,84 6,9 Плита газова за відсутності централізованого гарячого водопостачання 20,5 5,4 18,3 11,3

Фактичне середнє споживання газу (за період жовтень-березень) визначено за даними лічильників, встановлених в 266 будинках Харківської області у 15 тис. споживачів.

Також у прес-службі зазначили, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані по 55 тис. домоволодінням. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) в 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Необґрунтованість занижених норм доводять фактичні показання лічильників наших клієнтів. Проаналізувавши загальне споживання мешканців понад 260 будинків Харківської області, які користуються тільки плитами, бачимо, що реальне споживання на одну особу, наприклад в місяці опалювального сезону, складає понад 9 кубучних метрів, а не 3,3 як за нормою" - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

У прес-службі підкреслили, що подальше використання необгрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками. В той же час, відсутність лічильників та необгрунтовані норми споживання газу позбавляють стимулів для заощадження палива.

За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу на рік.