Жителям Харьковской области объяснили, куда обращаться для бесплатной эвакуации

Фото: Украинцам объяснили, куда обращаться для эвакуации (Getty Images)

Жители приграничных территорий в Украине могут получить помощь по эвакуации. Все услуги по эвакуации можно получить бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

Бесплатно эвакуироваться можно, оставив заявку по номеру Единого координационного гуманитарного центра: 0 800 339 291. "О вас обязательно позаботятся в местах компактного проживания и помогут с решением других вопросов", - пояснил Задоренко. По его словам, весь слаженный процесс и полный цикл эвакуации от обращения в колл-центр до поселения в местах компактного проживания бесплатный.