ua en ru
Вс, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителям Харьковской области объяснили, куда обращаться для бесплатной эвакуации

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 17:37
UA EN RU
Жителям Харьковской области объяснили, куда обращаться для бесплатной эвакуации Фото: Украинцам объяснили, куда обращаться для эвакуации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жители приграничных территорий в Украине могут получить помощь по эвакуации. Все услуги по эвакуации можно получить бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

Бесплатно эвакуироваться можно, оставив заявку по номеру Единого координационного гуманитарного центра: 0 800 339 291.

"О вас обязательно позаботятся в местах компактного проживания и помогут с решением других вопросов", - пояснил Задоренко.

По его словам, весь слаженный процесс и полный цикл эвакуации от обращения в колл-центр до поселения в местах компактного проживания бесплатный.

Напомним, вчера начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, планируется ли эвакуация в Харькове.

Тем временем в Харьковской ОВА рассказали, сколько в общей сложности людей эвакуировались из области за последние двое суток.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, с пятницы, 10 мая, в Харьковской области обострилась ситуация. Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ по линии фронта.

РБК-Украина подробнее объяснило ситуацию в области и о том, где идут бои в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы